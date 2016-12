SCANDAL ANTENA 3 / Cum poate încasa un ziarist sume exorbitante de bani

Ştire online publicată Miercuri, 24 Februarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

La Antena 3, realizatorul Mihai Gâdea a prezentat liste cu banii pe care i-a încasat jurnalistul Ion Cristoiu în perioada 2005 - 2009, de la trustul lui Voiculescu. În replică, Ion Cristoiu a recunoscut că a încasat sumele de bani, motivând că a muncit pentru ele.”Este un om care a lucrat vreme îndelungată în trustul nostru. La Antena 3, la Jurnalul Național, la Antena 2. A fost și consilier al doamnei Camelia Voiculescu”, a spus Mihai Gâdea. Acum scrie despre noi că suntem presa lui Dan Voiculescu și ne calomniază jurnaliștii”, a mai spus Gâdea, scrie stiripesurse.ro”Când luai banii aștia de la trustul de presă era bine? Era! Era presă! Acum, când scrii pentru un ziar care a fost cumpărat din banii de șpagă de la Elena Udrea trebuie să îl diabolizezi. Mata nu ți-e rușine?!”, a încheiat Mihai Gâdea.În postarea zilnică de pe blogul personal, jurnalistul Ion Cristoiu vorbește despre acuzațiile pe care Antena 3 le-a făcut la adresa sa, explicând de ce acest "linșaj mediatic" este unul nefondat.Cristoiu își începe gândul de miercuri, 24 februarie 2016, printr-o referință la o postare anterioară în care vorbea despre "scandalul ANAF versus Antene, exacerbat de intervenția lui Klaus Iohannis împotriva aplicării unei sentințe definitive de dragul Trustului patronat de Dan Voiculescu". Acesta evidențiază de ce a avut dreptate în postarea respectivă atunci când scria "prin ipostaza de victime își pot permite să împroaște cu rahat și mai abitir", având în vedere că tot prin intermediul Antenelor s-a făcut un atac chiar la adresa sa.În emisiunea lui Mihai Gâdea a fost prezentat un tabel prin care se arătau sumele încasate de Cristoiu în perioada 2005-2009, atunci când colabora cu Trustul Intact.Jurnalistul menționează că respectarea minimelor reguli deontologice reclama din partea lui Mihai Gâdea următoarele:1. "Să fie prezentat în premieră un document. Tabelul, însoțit de atacurile de rigoare, a mai fost dat de Antena 3 în alte emisiuni consacrate linșării mele.2. Să precizeze că e o sumă de bani obținută de mine în urma unei activități prestate, pe bază de contract de colaborare, timp de patru ani astfel:a) Am scris zi de zi, timp de 4 ani, un editorial pentru Jurnalul național.b) Am fost seară de seară, la Sinteza zilei, timp de patru ani.c) Am avut o emisiune duminică după-amiaza de interviu timp de 4 ani.d) Am publicat săptămînal un editorial la Săptămîna financiară.e) Am fost supervizorul procesului de înființare și consolidare a Antenei 2, avîndu-l ca director pe Mihai Gâdea.Nu trec consilierea Cameliei Voiculescu. Din două motive:1) A fost gratuită. Am refuzat orice remunerație.2) Am sfătuit-o să-l pună pe Mihai Gâdea director la Antena 2."Ion Cristoiu precizează că amănuntelor mai sus menționate trebuie să li se adauge două adevăruri:1) "N-am discutat contractele cu Dan Voiculescu, ci cu directorii instituțiilor de presă cu care am colaborat. Niciodată n-am discutat ca ziarist colaborator cu patronii chestiuni privind colaborarea mea.2)N-am adus vorba niciodată în discuțiile cu patronii chestiunea contractelor mele. Toate sumele au fost urmarea unor prestații. Unele capitale, cum ar fi, de exemplu, lansarea Antenei 3, în mare parte dependentă de prezența numelui meu. Ori de cîte ori Dan Voiculescu dădea un ordin de linșare a cuiva la Sinteza zilei, ca să scape de intratul în rahat, Mihai Gâdea obiecta că eu nu voi fi de acord".Jurnalistul continuă prin a preciza că, printr-o prezentare corectă a lucrărilor, telespectatorul ar fi ajuns la concluzia că, în ciuda faptului că acesta dintâi colabora la mai multe publicații ale trustului, câștiga mult mai puțin decât Radu Tudor, Dana Grecu sau Mihai Gâdea.De altfel, acesta denunță acțiunile lui Mihai Gâdea, cu mențiunea că era absolut obligatoriu să i se ceară punctul de vedere."Mihai Gâdea n-a făcut o emisiune pentru a informa sau a comenta faptele mele. A făcut o emisiune pentru a mă înjura de la un capăt la altul. Oricine a văzut emisiunea și-a dat seama că e un linșaj mediatic", scrie Cristoiu.Ion Cristoiu afirmă că a fost supus unor linșaje mediatice mult mai crâncene decât cel desfășurat de Mihai Gâdea, și că "așa cum se vede din acest articol, gazetar fiind, mă pot apăra și singur".Acesta se întreabă totuși ce fac cei care nu se pot apăra, cum ar fi politicienii, oamenii de afaceri sau intelectualii. "Pe aceștia cine-i apără de linșajele mediatice comandate din spatele gratiilor de Dan Voiculescu?", notează jurnalistul, dându-și singur replica: "Nimeni.""Ca să pun capăt acestor acuzații acă era atît de rentabilă pentru mine colaborarea mea cu Trustul lui Dan Voiculescu, de ce am plecat în 2009? Potrivit acuzațiilor, la Trustul lui Dan Voiculescu cîștigam bani frumoși, fără să fac nimic. Păi, atunci de ce am plecat de la Trust în 2009 dacă era atît de bine? Că nu prea văd ce-am cîștigat de la Traian Băsescu!", își încheie Ion Cristoiu pledoaria, scrie m.b1.ro