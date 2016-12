SC Dovi Import Export SRL, aceeaşi soartă cu patronul

SC Dovi Import Export SRL, aceeași soartă cu patronul

Magistrații de la Tribunalul Constanța au respins, ieri, ca nefondate, cererile de revocare și de revocare în parte a măsuriipreventive a interzicerii de a desfășura activități privind depozitarea și comercializarea de țigarete în ceea ce privește SC Dovi Import Export SRL, aparținând lui Viorel Done, arestat în urmă cu câteva săptămâni de către instanțele constănțene pentru contrabandă cu țigări, speculă, înșelăciune și evaziune fiscală.Afacerile lui Viorel Done, patronul Complexului Astoria, din stațiunea Mamaia, au fost luate din nou la control de polițiști după ce aceștia au avut informații că acesta continuă să fie în ilegalitate.Așa se face că, în urma a 18 percheziții domiciliare la sedii de societăți comerciale, depozite și hoteluri din municipiul Constanța și stațiunea Mamaia, au fost identificate și ridicate 2.356 pachete țigări netimbrate sau cu timbru din Republica Moldova, 29.112 de lei, 50 de euro și 200 de dolari. Viorel Done și mai mulți complici de-ai săi sunt acuzați că, în mod repetat, în perioada 2010 - 2011, împreună sau separat, au transportat, deținut și comercializat către diverse persoane fizice, importante cantități de țigări netimbrate sau care aveau aplicate banderole de marcaj ale autorităților din Ucraina și Republica Moldova, țigări care fuseseră achiziționate în mod fraudulos, în scop de revânzare.