Sărbătoare la Şcoala Gimnazială numărul 1 Poarta Albă

Sărbătoare la Școala Gimnazială numărul 1 Poarta Albă

Veselie mare, zilele acestea, în comuna Poarta Albă. Școala Gimnazială numărul 1 s-a aflat la ceas aniversar. Elevii nu s-au dat în lături de la sărbătorirea cu fast a aniversării instituției școlare. Activitățile au fost coordonate de profesorii Georgiana Carapcea, Adrian Brădeanu, Neviser Giafar și Amelia Duca. Aceștia i-au îndrumat pe copii să iasă în evidență cu talentele lor. De la dans acrobatic, street dance și până la cântat, elevii au făcut tot ce le-a stat în putință pentru a impresiona invitatul principal, prof. Florentina Mangri, directorul Școlii Gimnaziale nr. 1 Poarta Albă.După ce toată lumea prezentă s-a încărcat cu energie pozitivă și s-a distrat, elevii din mai multe colțuri ale Constanței, cu mic, cu mare, au participat la un concurs județean, care este găzduit an de an de Școala Gimnazială nr. 1 Poarta Albă, intitulat sugestiv „Natura mai aproape de noi”. Copiii și-au croit singuri costume, care mai de care mai ingenioase, confecționate din materiale ecologice. În plus, elevii au desenat peisaje din natură, care îi inspiră. Coordonatorii acestui proiect sunt director prof. Florentina Mangri, CPPE prof. Niculina Mihalcea, prof. învățământ primar Natalia Mareș, Adina Odică, Florentina Țigmeanu, Tudora Beca și, nu în ultimul rând, secretar Manuela Iliescu.„În acțiunea de educare, un rol important îl are formarea unei gândiri ecologice despre lume. Pentru atingerea acestui țel, este important a sădi în mintea și în sufletul fiecărui individ al societății, conceptul potrivit căruia omul, ca ființă biologică este dependent de natură și nu poate trăi în afara ei. Din acest motiv am considerat necesară derularea acestui proiect în vederea dezvoltării în rândul elevilor a spiritului antreprenorial”,a declarat Florentina Mangri, directorul Școlii Gimnaziale Poarta Albă.