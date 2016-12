Săpături în Dobrogea pentru găsirea gropilor comune cu deţinuţi politici

Săpături în Dobrogea pentru găsirea gropilor comune cu deținuți politici

Specialiștii Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc se află, de ieri, în Delta Dunării, pentru a scoate la suprafață rămășițele umane ale foștilor deținuți politici, exterminați în lagărul de la Periprava.Săpăturile vor fi realizate pe tot parcursul săptămânii, în cimitirul din localitate, dar și în zone indicate de lo-calnicii în vârstă, iar ulterior specialiștii vor preleva probe biologice de țesut osos, în vederea stabilirii identității deținuților.„Este vorba despre deținuți de la colonia din Periprava, care au fost îngropați în cadrul cimitirului sau în apropiere, iar zonele ne-au fost indicate de localnici sau de foști angajați. Pentru că au mai fost și alte cazuri, în care deținuții au fost îngropați în digul care se construia atunci, în pădurea de la Letea etc.”, ne-a precizat arheo-logul Gheorghe Petrov, expert IICCMER. Ulterior, românii care știu că au avut rude încarcerate în lagărul de la Periprava și nu știu ce s-a întâmplat cu ele, vor fi solicitate pentru a da probe ADN, pentru a-i ajuta la identificarea lor.Unul dintre puținii constănțeni care au trăit ororile din lagărul Pepriprava și mai este în viață este Paul Andreescu, pre-ședintele filialei Constanța a Aso-ciației Foștilor Deținuți Politici. Constănțeanul ajuns la venerabilă vârstă de 76 de ani își amintește cum, în perioada în care a fost „cazat” pe un bac în zona Periprava, alături de alți zeci de deținuți, în mizerie și în frig, cei care mureau erau adunați stivă.„Nu după mult timp de la sosirea pe bac, a început să se stingă aproape zilnic câte unul. Unii se stingeau la stuf, pe câmpul de trudă, alții la bac, după întoarcerea de la muncă. Când cineva cerea să se facă liniște în cală, știam că se mai stingea cineva. Nici nu ne mai interesa cine”, își amintește Paul Andreescu. Mureau rând pe rând, din cauza muncii silnice, a foametei, a frigului, a stării extrem de precare de sănătate. „Iar cadavrele erau adunate stivă, gerul le conserva până când se adunau mai multe și erau îngropate, noi nu știam unde anume”, a continuat constănțeanul.Constanța mai are de așteptat… Cât privește găsirea și scoaterea la suprafață a gropilor comune din apropierea lagărelor ce au fost în județul Constanța, arheologul Gheorghe Petrov ne-a declarat: „Până în prezent, au fost efectuate cercetări în cimitire din Târgu Ocna, Sighet, Aiud și Periprava. În cadrul institutului suntem o mână de oameni, din păcate nu ne putem compara cu alte țări foste comuniste la acest capitol. În Constanța nu pot preciza când anume vom efectua cercetări privind gropile comune”.