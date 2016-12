Sânge şi groază pe şoselele Constanţei

Sânge și groază pe șoselele Constanței

Week-end-ul care a trecut a fost cel mai „fierbinte“ de până acum pentru polițiștii de la Rutieră, de când vara s-a instalat la malul mării. Miile de turiști veniți pe litoral pentru distracție au adus cu ei atât aglomerația, dar și neatenția ori ignoranța atunci cândvine vorba de regulile de circulație rutieră, secondate de teribilism, viteză ori alcool, și au creat mediul propice pentru producerea accidentelor rutiere pe bandă rulantă.Tonul a fost dat încă de vineri seară când două accidente rutiere au avut loc aproape concomitent în municipiul Constanța.Primul s-a petrecut la intersecția bulevardelor Tomis și Ferdinand (zona Miga) din cauză că unul dintre șoferi nu a respectat culoarea roșie a semaforului și a forțat intersecția. Mai multe ambulanțe au sosit la fața locului pentru a prelua victimele, patru la număr, din fericire accidentate ușor. Cei doi șoferi implicați în accident au susținut în fața polițiștilor de la Rutieră că sunt nevinovați, fiecare spunând că celălalt a fost cel care a intrat pe culoarea roșie a semaforului. Oamenii legii urmează să stabilească cine este vinovat de accident.În timp ce polițiștii cercetau incidentul de la Miga, dispeceratul de la Rutieră primea un nou apel prin care era anunțat că un accident rutier cu victimă s-a produs la sensul giratoriu de pe strada Soveja, pe porțiunea de drum dinspre bulevardul Alexandru Lăpușneanu spre bulevardul Mamaia, în apropiere de Clubul Elevilor.Un motociclist ce ar fi fost acroșat de un autoturism s-a răsturnat în sensul giratoriu, el ajungând pe patul de spital cu câteva fracturi. Ce face neatenția la volan?Ziua de sâmbătă a fost cea care i-a bulversat serios pe oamenii legii. Nu era încă ora 12,00, când polițiști au fost anunțați că un șofer a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina în gardul unui imobil de pe strada Dezrobirii, din Medgidia. Pentru că exista riscul producerii unui incendiu, la fața locului a fost chemat și un echipaj aparținând ISU Dobrogea pentru a asigura măsurile PSI în zonă.Potrivit datelor de la Rutieră, Cadâr M., de 24 de ani, care se afla la volanul unui autoturism marca BMW, este cel care a provocat accidentul. Din fericire, șoferul se afla singur în autoturism, iar în urma coliziunii a fost rănit ușor. La scurt timp, un apel disperat la 112 anunța producerea unui nou accident rutier la ieșirea din localitatea Dorobanțu, spre Constanța. Decizia șoferului unui autoturism de a depăși o coloană de mașini dar și o betonieră care semnaliza intenția de a intra pe un drum lateral, la stânga, a făcut ca acesta să piardă controlul volanului și să se oprească într-un șanț de pe marginea drumului. Atât conducătorul auto, cât și alți doi pasageri ai mașinii sale, erau să plătească cu viața decizia greșită. Cele trei persoane au fost transportate la spital cu răni grave.Cu mașina în panoul publicitar!Un alt accident rutier grav a avut loc, sâmbătă după-amiază, în municipiul Constanța. Un șofer care se afla sub influența bău-turilor alcoolice a intrat cu mașina într-un panou publicitar din dreptul hotelului Bulevard, de pe bulevardul Mamaia.Accidentul rutier s-a petrecut la ora 17,15, când Petre Alexandru Năstase, de 36 de ani, din Buzău, care conducea un autoturism marca Matiz, pe bulevardul Mamaia, dinspre b-dul Soveja către stațiunea Mamaia, din cauza neatenției și a faptului că se afla sub influența băuturilor alcoolice - 0,63 mg/l alcool pur în aerul expirat, a intrat pe scuarul de pe mijlocul bulevardului și s-a oprit într-un panou publicitar.În accident au fost răniți șoferul, dar și pasagerul din dreapta față, Mahmud Magdabel, de 26 de ani. Șoferul va fi cercetat pentru vătămare corporală din culpă și conducerea unui autoturism sub influența băuturilor alcoolice.Spulberate pe trecerea de pietoni!Cel mai grav accident rutier din acest sfârșit de săptămână a avut loc sâmbătă seara, pe o trecere de pietoni din stațiunea Mamaia. Două fetițe, de un an și zece ani, au fost lovite de un bolid de lux condus de un patron de hotel din Mamaia.Șoferul care a provocat accidentul se numește Mela Dinciu, are 44 de ani, și este din județul Prahova. El conducea un autoturism marca Jaguar, pe bulevardul Mamaia, iar la marcajul pietonal din dreptul hotelului „Parc” a accidentat cele două fetițe, de un an și zece ani, care traversau strada regulamentar alături de rude. Polițiștii de la Rutieră susțin că minorele au fost accidentate ușor, dar au rămas în spital, sub supravegherea atentă a medicilor.Mela Dinciu va fi cercetat pentru vătămare corporală din culpă.