SALVAŢI SALVATORUL! Un pompier de la Descarcerare are nevoie de ajutor URGENT

SALVAȚI SALVATORUL! Un pompier de la Descarcerare are nevoie de ajutor URGENT

Unul dintre principiile de viață ale fiecăruia dintre noi este să ne îngrijim de sănătatea noastră și a familiei noastre. Din nefericire, nu întotdeauna reușim, fapt pentru care ne confruntăm cu momente sau evenimente deosebite, care au și urmări grave. Important este ca atunci când nu pute să le rezolvăm singuri, să cerem sprijin și să ne lăsăm ajutați de ceilalți.De ajutorul nostru are nevoie plutonierul adjunct șef Marian David, din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea”. El suferă de o afecțiune foarte gravă, fiind internat în Secția de Oncologie a Spitalului Clinic Județean Constanța.Pompierul are nevoie urgentă de sânge din grupa 01, motiv pentru care facem un apel la solidaritate. Toți cei care doresc să-l ajute pot dona sânge pentru Marian David la Centrul de Transfuzii Sanguine Constanța, iar dacă grupa de sânge diferă trebuie făcută precizare că se donează sânge în compensare pentru grupa 01.Plt.adj.șef. Marian David are 45 ani, este pompier de 22 ani și activează în cadrul echipajului pentru descarcerare de 12 ani. Practic și-a dedicat existența protejării semenilor săi și, ani de zile, a scos din ghearele morții sute de oameni, fără să ceară nimic. Însă viața cere viață în schimb, iar acum, este pe cale să cadă el însuși pradă inamicului perfid pe care l-a învins de atâtea ori.Acum este în imposibilitatea de a-și salva viața de boala care îi macină organismul și are nevoie de ajutorul nostru, al tuturor. Orice cetățean îl poate ajuta.