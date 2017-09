Salvat de poliţist, după ce şi-a rupt o roată în drum spre mare

Salvat de polițist, după ce și-a rupt o roată în drum spre mare

Ştire online publicată Marţi, 15 August 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Rămas cinci ore pe șosea după ce și-a rupt o roată în drum spre mare, un șofer a fost salvat de un polițist, care l-a luat cu mașina și l-a ajutat să-și repare autoturismul. "Am avut neplăcerea, în drum spre Constanța, să intru cu mașina într-o groapă imensă unde am crăpat janta și nu m-am putut deplasa timp de 5 ore", povestește șoferul pe Facebook, citat de desteptarea.ro."Polițistul m-a luat cu masina lui și m-a dus spre Viziru, precum și în alte localități din apropiere pentru a reuși să rezolv problema. Într-un final, cu ajutorul lui am reușit să cumpăr o roată de la o persoană din Brăila, pentru a putea continua drumul", a povestit Gabriel Tătaru, scrie realitatea.net