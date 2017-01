O altă amânare curge în dosarul interlopilor

Sali Usein, din clanul Vasea, a făcut pancreatită chiar în ziua procesului

Tribunalul Constanța a amânat din nou dosarul fraților Mihăiță și Traian Vasea, de această dată pe motiv că unul dintre co-inculpații celor doi - Sali Usein, chiar în ziua în care știa că are termen de judecată (adică ieri), s-a îmbolnăvit subit de pancreatită, fiind internat la Secția de Chirurgie a Spitalului Clinic CFR, pentru a fi supus unei intervenții chirurgicale, după cum a declarat în instanță avocatul inculpatului. Prin urmare, magistratul Doina Drguinea a amânat, din nou, dosarul, motivul fiind lipsa de procedură cu Sali Usein. În ceea ce privește societatea „Xenotti” SRL, care are în administrare hotelul „Flora” - unde a avut loc incidentul pentru care sunt judecați inculpații, și care în urmă cu mai bine de un an a făcut cunoscut că nu se mai constituie parte civilă în proces - deși atât primarul Mazăre, cât și președintele CJ Constanța, Nicușor Constantinescu, se arătau revoltați la momentul respectiv de „debandada” lăsată la locul incidentului, va fi citată în continuare ca parte civilă, până la pronunțarea unei soluții. Următorul termen de judecată a fost stabilit pentru data de 14 aprilie. Este de „remarcat” cum amânările „curg” în acest dosar, de multe ori ele fiind provocate de avocații inculpaților, prin diferite tertipuri. Pe de altă parte, instanța de judecată s-a lăsat ușor „fentată” în mai multe rânduri. Punem rămășag că nu astfel ar fi stat situația dacă inculpații erau încă în stare de arest preventiv… De altfel, datorită „indulgenței” judecătorului Doina Drăguinea, la momentul respectiv s-au grăbit atât de tare audierile în acest dosar încât părea că alte cauze nu mai există pe rol. Spunem asta pentru că s-au audiat inculpații, zile la rând, de dimineața până seara… După care, na surpriză!, ei au fost puși în libertate, pe motiv că nu reprezintă un pericol social. Iar de atunci s-a lăsat liniștea… Indivizii au fost trimiși în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța pentru comiterea infracțiunilor de tentativă de omor, loviri sau alte violențe și ultraj contra bunelor moravuri și tulburarea liniștii publice. Este vorba de dosarul fraților Mihăiță și Traian Vasea, considerați capi ai unei bande de interlopi din Constanța, și alți trei membri ai acestei grupări, Marian - Cristian Gheorghiu, zis „Cristel”, Victor Șerban și Sali Usein. Alături de ei, este judecat, potrivit rechizitoriului, liderul bandei rivale Cristian Gherghișan. Recordul de infracțiuni reținute îl dețin Gheorghiu și Șerban, cărora li se rețin nu mai puțin de câte 13 fapte. Anchetatorii au stabilit că timp de doi ani, cele două grupări s-au răfuit între ele, ori de câte ori au avut prilejul, fie pentru reglarea unor conturi, fie pentru alimentarea unor orgolii personale de impunere a supremației uneia în detrimentul celeilalte bande.