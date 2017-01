SALARIUL DE MERIT AL POLIŢIŞTILOR RĂMÂNE LA STADIUL DE PROMISIUNE: "AGENŢII SĂ MAI AŞTEPTE!"

7

pt colonelu

Daca taceai filozof erai. Cred ca esti unii din ofiterii care au trecut prin politie ca prin unt si care nu stie cum se prinde un infractor sau sa faca hartiile pt acesta si care nu stie sa completeze un proces verbal de contraventie. Fara subofiteri sunt varza. In afara sa urlati nu mai stiti altceva unii dintre voi, ca sunt unii care stiu meserie . Si apropo am facut 2 ani scoala nu juma cum zici dumneata si pe langa asta si armata si nu sunt ca tine care imi iau gradul la 3 ani si la 36 sunt colonel plin cum se face in ziua de azi . Pt un agent trebuie sa ai cel putin 40 de ani ca sa ai toate gradele dar nici atunci ca de la noi se face din 5 in 5 ani si daca mai ai vreun calificativ nasol din partea unora ca tine care si le ia pe branza mai stai ca prostu 1 sau 2 ani . ASA CA MARS CA FACI POLITIA DE RUSINE.

Răspuns la: agentu lu peste

Adăugat de : colonelu, 6 iunie 2016

pai bai agentu lu peste prajit cu sase luni de scoala de politie. Tu vrei sa ai salariu cit mine bah? Drepti! fuga in strada dupa hoti puturosilor!