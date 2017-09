Salarii, hrană, condiţii de muncă sau... fotbal? Care sunt priorităţile armatei

Salarii, hrană, condiții de muncă sau... fotbal? Care sunt prioritățile armatei

Am urmărit, în ultimul timp, cu mult interes, la cererea numeroșilor colaboratori ai Cuget Liber care îmbracă haina militară, evoluția lucrurilor în armată. Probleme sunt multe, iar rezolvările acestora nu se întrezăresc prea curând.Două aspecte „calde” mi-au fost semnalate de către unul dintre colaboratorii respectivi, iar punctul său de vedere, mai mult decât pertinent, îl pun, astăzi, în dezbatere.Omul punctează. Norma de hrană și banii pentru chirii aferente lunii septembrie se vor plăti cu întârziere. Să avem răbdare, că banii vor veni. Dar oare băncile vor avea răbdare cu noi, vom fi scutiți de penalități?Apoi, revoltătoare mi se pare decizia autorităților, conform căreia cauza morții militarilor din accidentul de la Dravoslavele, pe 29 iunie, la întoarcere din misiune de la Cincu, nu are legătură cu serviciul! Cum adică nu are legătură cu serviciul? Erau în camion, se întorceau din misiune, nu de la plimbare!!!Pe de altă parte, armata a dus o bătălie „la baionetă” cu Gigi Becali, pentru a recupera marca Steaua, folosită - după cum a stabilit instanța - ilegal de latifundiar începând cu 2003.Armata și-a recuperat marca și a demarat proiectul construirii noii echipe de fotbal. Stau însă și mă întreb: oare aceasta este menirea armatei, de a cheltui bani pe fotbal? Pentru că vor urma costuri mari, după promovarea în eșaloanele superioare. Curtea de Conturi ar putea avea un cuvânt de spus? Este justificat să investești în fotbal în loc să cumperi camioane?XXXSigur, bugetul alocat fotbalului este unul infim dacă ne raportăm la marile probleme ale armatei, în condițiile în care se anunță achiziții de avioane și nave pentru care se vor plăti miliarde de euro. Problemele militarilor rămân, dar bine că avem fotbal!