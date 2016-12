"Să meargă în cimitire să le ceară morţilor banii!"

Veteranii de război sunt indignați, căci li se cer înapoi banii dați de CJC:

"Să meargă în cimitire să le ceară morților banii!"

Veteranii de război din Constanța sunt revoltați de acuzele procurorilor DNA, cum că ar fi primit bani de la președintele suspendat al Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu, pentru voturi. Mai mult, acum li se cer banii înapoi. „E mai mare rușinea! Să meargă în cimitire, acolo unde sunt cei mai mulți dintre cei la care au ajuns ajutoarele bănești, să le recupereze!“, spun veterinarii.Au luptat în Al Doilea Război Mondial, au rămas cu sechele pe toată viața, iar acum, ajunși la bătrânețe, s-au trezit implicați într-un dosar penal privind fapte de corupție. Este vorba despre veteranii de război din județul nostru, referitor la care procurorii Direcției Naționale Anticorupție menționau în ultimul dosar penal deschis pe numele lui Nicușor Constantinescu, președintele suspen-dat al Consiliului Județean Constanța, cum că ar fi primit bani pentru voturi. Generalul (r) Gheorghe Constantin și amiralul (r) Petre Zamfir, reprezentanți ai Asociației Veteranilor de Război Constanța, au explicat, pentru „Cuget Liber”, motivul indignării lor.Câte 50 de lei pentru 400 de veterani și urmași„Conducerea noastră de la București ne-a trasat să luăm legătura cu autoritățile locale, să le prezentăm situația veteranilor de război, câți mai sunt în viață, starea de sănătate, greutățile pe care le au. Și noi așa am făcut. Atât în 2011, cât și în 2012, am înaintat câte un memoriu către Consiliul Județean Constanța și am arătat că, în conformitate cu dispozițiile primite de la București, avem obligația să-i informăm despre situația veteranilor de război. Din efectivul de veterani existent la acea dată, 40% erau țintuiți la pat, bolnavi, slabi la vedere și auz, în situații foarte grele de trai.Pentru a-i ajuta, pentru a-i recompensa măcar puțin pentru sacrificiile făcute pentru țara noastră, le-am solicitat dacă se poate să ne ajute cu un sprijin de 50 de lei pentru cei mai suferinzi veterani și urmași. Adică pentru 400 de veterani și urmași”, a afirmat gen. Gheorghe Constantin.Așa se face că, și în 2011, și în 2012, prin vot unanim al consilierilor județeni, asociația a primit câte 22.000 de lei. „Dar ne-au indicat ca banii să fie înmânați celor suferinzi, pe bază de state de plată. Ceea ce am și făcut, s-a mers în teritoriu, cu statele de plată, ce ulterior au fost depuse la CJC. Iar acum sunt acuzații că banii au fost dați în interese electorale!”, a continuat veteranul.Cât privește acuzele din dosarul DNA, cum că ar fi primit banii pentru acordarea de voturi, cei doi veterani și-au exprimat indignarea. „Era vorba despre 400 de veterani și urmași, bolnavi, mulți dintre ei nu se mai ridicau din pat. Cum să se susțină că au fost dați bani pentru voturi?! Noi nu am luat legătura cu niciun partid, nu am fost abordați de nimeni de la vreun partid, cu atât mai puțin de Nicușor Constantinescu!”, a afirmat amiralul Petre Zamfir.Dați în judecată de Consiliul Județean ConstanțaMai mult, în toamna lui 2014, în urma controlului Curții de Conturi, Consiliului Județean Constanța a dat în judecată Asociația Veteranilor de Război, pentru recuperarea sumei de bani acordate în 2012.„Ne-au dat în judecată să le dăm banii înapoi. S-a judecat dosarul pe contencios administrativ, la Tribunalul Constanța, unde am câștigat. Au făcut recurs, urmează la instanța superioară. Ne cer banii pe motiv că nu ar fi ajuns la destinația pentru care au fost acordați. Dar nu este așa! Apoi, de unde să le dăm banii înapoi? Noi ne finanțăm din cotizațiile membrilor, care variază între 10 și 30 de lei pe an, nu primim bani de la bugetul de stat. Din banii aceștia plătim utilitățile, telefonul etc. Nu avem de unde să le dăm acești bani înapoi, mai ales că cei mai mulți dintre beneficiarii de atunci au murit între timp”, a adăugat generalul Constantin.La fel de revoltat, amiralul Petre Zamfir a exclamat: „E mai mare rușinea! Să meargă în cimitire, acolo unde sunt cei mai mulți dintre cei la care au ajuns banii, să le ceară!”