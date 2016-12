Să-i fie învăţătură de minte! Lecţia dată de un POLIŢIST unui ŞOFER care i-a reproşat: "EU ÎŢI PLĂTESC SALARIUL!"

Să-i fie învățătură de minte! Lecția dată de un POLIȚIST unui ȘOFER care i-a reproșat: "EU ÎȚI PLĂTESC SALARIUL!"

„Ieri noapte am întâlnit din nou pe unul care ”ne plătește salariul” și care îmi arunca asta în față, în contextul în care îl găsisem cu mașina circulând pe un sector de drum cu accesul interzis. În timp ce îi completam procesul verbal, s-a apropiat de mine și îmi spune: (…) – Bine că doar pe mine m-ați găsit, pe alții nu îi mai vedeți. Și mai ales că vă mai plătesc și salariile!”, a notat omul legii pe siteul menționat.Acesta a continuat: „În acel moment mintea mea a făcut un ”click” și totul devenise limpede. Nu mai contează că ai greșit, că ar trebui să îți asumi consecințele faptelor comise, fără a apela la tot felul de tertipuri și cunoștințe, iar după aceea să strigi în gura mare ”Huo șpăgarii, nenorociții, burtoșii!”. Totul se rezumă la : ”Noi vă plătim salariile, voi sunteți cei care trebuie să faceți ce vă spunem noi, sancționați pe cine vă spunem noi, când vă spunem noi și doar dacă vă spunem noi. În rest să fiți în stradă, să vă vedem doar când ieșim noi, dar în același timp să îi prindeți pe bețivi și drogați la volan, dar să vă purtați frumos cu ei, fără să îi abuzați”.Polițistul a început un dialog civilizat cu șoferul nemulțumit:„– În ce domeniu vă desfășurați activitatea? încep eu.– Dar ce contează asta? răspunde omul contrariat.– Ca să vă demonstrez ceva.– Sunt profesor de matematică, spune omul.– Și ce venit lunar aveți?– 1.892 de lei, îmi răspunde omul curios.– Vedeți dvs. din salariul pe care încasați lunar plătiți 16% impozite la stat, adică CAS 0,5% vreo 9 lei, la sănătate plătiți vreo 5,5%, adică vreo 104 lei, la CAS mai plătiți vreo 10,5 %, adică vreo 199 de lei totalul impozitelor plătite fiind de 312 lei, corect ?– Corect, răspunde omul.– Din acești 312 lei pe care îi plătiți lunar, nouă polițiștilor, adică celor care le plătiți salariile, ne revin 14%, adică vreo 43 lei lunar. Din acești bani sunt plătiți aproximativ 45.000 de polițiști, adică MIE PERSONAL ÎMI REVINE O FABULOASĂ SUMĂ DE 0,12 BANI, SALARIU LUNAR PLĂTIT DE DOMNIA VOASTRĂ. Având în vedere că lucrez de 10 ani (120 de luni) în acest sistem, pot să spun cu siguranță că până în prezent ați plătit salarii de polițiști în valoare de 5160 lei, iar mie mi-ați plătit uriașa suma de 13,7 lei salariu. Am scos din buzunar 15 lei, i-am întins omului și îi spun :– Luați acești bani și mergeți la mașină. Acesta este salariul pe care mi l-ați plătit în acești 10 ani, plus că sunteți dator la mine acum. De câte ori o să ne vedem, o să strig la dvs. că aveți să îmi dați 1,3 lei. Asta ca să nu uitați că ne plătiți salariile!”Sursă: politistiiauumor.ro