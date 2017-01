Să cunoaştem instituţiile din Constanţa. Ce este şi cum funcţionează Parchetul Tribunalului

Să cunoaștem instituțiile din Constanța. Ce este și cum funcționează Parchetul Tribunalului

Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța este una dintre cele mai mari unități din țară, atât sub aspectul volumului de activitate cât și sub cel al schemei de personal. Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța are în componență patru parchete de pe lângă judecătorii (Constanța, Medgidia, Mangalia, Hârșova). În competența teritorială intră trei municipii (Constanța, Medgidia, Mangalia), nouă orașe (Cernavodă, Hârșova, Năvodari, Negru Vodă, Ovidiu, Murfatlar, Techirghiol, Eforie, Băneasa) și 58 de comune cu 188 de sate.Specificul municipiului Constanța îl reprezintă însă portul Constanța în care se desfășoară principalele activități comerciale și de transport maritim, fapt ce a generat și înființarea secției maritime și fluviale. Însă, prin Legea 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură penală, aceste secții au fost desființate.Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța are o structură organizatorică formată din două secții:- secția de urmărire penală, - secția judiciară. Schema de personal a parchetului are următoarea configurație: 1 prim procuror, 1 prim procuror adjunct, 1 procuror șef secție urmărire penală, 1 procuror șef secție judiciară și 19 procurori.Procurorii sunt repartizați pe compartimente de activitate, potrivit dispozițiilor prim procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, actualizate în funcție de numărul persoanelor care își desfășoară activitatea la un moment dat și având în vedere o anumită specializare a acestora, în compartimentul judiciar desfășurându-și activitatea în mod constant primul procuror adjunct, procurorul șef secție și trei procurori. Toate aceste aspecte relevă volumul și importanța deosebită a activității desfășurate de procurori în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța.În ceea ce privește supravegherea cercetărilor penale, pe lângă lucrătorii de poliție din localitățile sus-menționate, procurorii exercită activitatea de supraveghere și a Inspectoratului Județean de Poliție al Județului Constanța, Secției Regionale de Poliție Transporturi Constanța, Serviciului de Poliție Transporturi Maritime Constanța și a căpităniilor din județul Constanța.