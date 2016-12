S-au înmulţit furturile din camerele de hotel

1

Dati in ei !

Hotii astia trebuiesc efectiv zdrobiti in bataie cand sunt prinsi,pentru ca daca-i lasi pe mana magistratilor nu rezolvi nimic ! Oamenii trebuie sa se uneasca si cand pun mana pe cate unul,sa-i rupa efectiv mainile,picioarele,ca sa-l scoata din joc o mare perioada de timp si sa bage si frica in ei. Politia e timorata,nu are voie sa le faca mare lucru .....