"S-au găsit niște nereguli serioase". Arafat, despre controlul DSU în cazul morţii fotbalistului dinamovist

"S-au găsit niște nereguli serioase". Arafat, despre controlul DSU în cazul morții fotbalistului dinamovist

Ştire online publicată Duminică, 08 Mai 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Secretarul de stat în MAI Raed Arafat a declarat că s-au găsit nereguli "serioase" în urma controlului efectuat sâmbătă de Departamentul pentru Situații de Urgență, împreună cu Ministerul Sănătății, în cazul decesului fotbalistului de la Dinamo Patrick Ekeng."Astăzi am început o acțiune de inspecție și control a DSU, împreună cu MS, și încă la momentul acesta acțiunea este în desfășurare. Mâine cred că o să ieșim cu mai multe concluzii. Deja am informații, dar nu vreau să spun nimic până ce nu finalizează colegii raportul. (...) În mod normal, o ambulanță a unui serviciu privat de o anumită categorie nu are de ce să fie alta decât a serviciului public, legea este foarte clară în acest sens. Noi ce am verificat astăzi este dacă toate aspectele inclusiv cele prevăzute prin autorizarea dată de către Direcție Sanitară firmei respective au fost respectate. Ce pot să spun până acum că s-au găsit niște nereguli serioase, dar nu mă pronunț până nu am raportul final al colegilor. Aceste nereguli înseamnă că cineva nu a respectat regulamentele și legislația sau după ce a obținut o autorizație a modificat ceva și nu a respectat mai departe ce la momentul autorizării a fost vizibil că este corect", a spus sâmbătă seara, la Antena 3, Raed Arafat, citează Agerpres.El a precizat că, în urma unor controale efectuate de-a lungul timpului la serviciile private de ambulanță, au fost retrase autorizații de funcționare și s-au aplicat amenzi mari."Am oprit servicii private de ambulanță și am retras autorizația șase luni acum un an tocmai pe situații de acest gen. Am amendat servicii, amenzi foarte serioase după ce am făcut inspecții și am văzut că ceva nu este ok. Și pe serviciile publice le controlăm și inspectăm și acolo unde găsim nereguli normal că primesc amenzile și primesc sancțiunile pentru neregulile respective", a explicat secretarul de stat.Potrivit acestuia, este ușor de observat dacă un pacient a fost supus manevrelor de resuscitare."În mod normal, un pacient care a fost supus manevrelor de resuscitare se vede acest lucru pe el. În primul rând, se vede când îl pui pe monitorizare, electrozii de monitorizare rămân (...) când cobori din mașină în mod normal iei monitorul cu tine, nu îl desfaci în mașină. Regulile medicinei de urgență sunt acelea că bolnavul, odată începută monitorizarea lui, nu o întrerupi până la momentul în care decizi că nu mai trebuie să fie monitorizat", a arătat șeful DSU.Raed Arafat a precizat că, în cazul în care un pacient este în stop cardio-respirator și, mai ales, îi lipsește pulsul, resuscitarea acestuia începe pe loc."De ce face acest lucru — pentru că, în cazul unui stop cardiac, pacientul devine starea lui contra cronometru, deci defibrilarea trebuie să aibă loc rapid, oxigenarea trebuie să fie rapidă și atunci nu pierzi timpul prin manevre de evacuare a pacientului decât dacă ești în pericol și trebuie să scoți pacientul din zonă, ceea ce nu era cazul, sau dacă nu ai ce face și vrei să pleci ca să ajungi în altă parte cu pacientul, dar și aici preferabil este să stai să faci resuscitarea și să chemi acolo o echipă decât să fugi cu bolnavul fără manevre", a susținut demnitarul.