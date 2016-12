S-au emancipat „şuţii“. Atacă şi în franceză!

Faptele de vitejie ale borfașilor

Din cauza faptului că locurile de muncă sunt din ce în ce mai puține sau pentru că niciodată nu le-a plăcut munca, foarte multe persoane recurg la acte ilegale, precum furtul din buzunare și din poșete. Vara este sezonul potrivit pentru acești infractori, care profită de neatenția și neglijența oamenilor. Îi întâlnim atât pe stradă, pe plajă, cât și în mijloacele de transport în comun. Conform ag. șef principal Cătălin Ologu, din cadrul Biroului de Investigații Criminale al Poliției Municipiului Constanța, „de cele mai multe ori, cetățenii nu sunt atenți la acest aspect. În general, hoții de buzunare au între 20-25 de ani, sunt bruneți, mici de statură și se pot da de gol prin faptul că devin agitați”. Cum acționează „șuții” În majoritatea cazurilor, aceștia acționează în grup, două-trei persoane. Numai unul dintre ei se ocupă de furtul bunurilor, ceilalți doar stau „de pază”, sunt „atârnători”, după cum îi numește Poliția. După „buzunărirea” victimei, ei pleacă în direcții diferite. Hoții de buzunare devin violenți atunci când sunt surprinși, iar martorii nu îndrăznesc să-i oprească. În multe cazuri au asupra lor lame, bricege sau chiar cuțite. Potrivit polițiștilor constănțeni, indivizii lucrează la sigur. „Acum, avem puncte fixe. Hoții acționează în zona Gara CFR. Mai nou, ei atacă la urcarea călătorilor, atunci când aceștia nu sunt atenți, profită de moment, sustrag bunurile și coboară imediat, înainte ca șoferul să închidă ușile autobuzului”, a declarat ag. șef principal Cătălin Ologu.Ce ne recomandă Poliția? Potrivit șefului Secției 3 Poliție Constanța, comisar Mircea Vizitiu, indivizii „sunt un real pericol, iar cei care cad de cele mai multe ori în plasa lor sunt pensionarii. Pentru a-i putea găsi, trebuie să-i prindem în flagrant, ceea ce este foarte greu. Din păcate, sunt multe situații când se fură și nu se știe de către cine, deși există la poliție albume foto cu suspecți”. Poliția le recomandă cetățenilor să nu țină telefoanele, portofelele sau banii în buzunarele de la spate, să țină geanta în față și să nu lase fermoarele deschise. Orice lucru aflat la vedere este un impuls pentru infractori. Lucrurile pierdute se pot recupera greu sau deloc. Actele furate sunt aruncate de obicei la capetele de linii și apar la Direcția Locală de Evidență a Persoanelor.Tâlhar prins după patru ani de căutări Zilele trecute, polițiștii constănțeni au reușit să pună mâna pe unul dintre veteranii „șuților” de la malul mării.Aliș Izmet, o „veche cunoștință” a Poliției, a fost depistat acționând în centrul orașului. După o sesizare primită de la o victimă, recunoscut după semnalmente, un echipaj de la Poliția Municipiului Constanța s-a deplasat la fața locului, pe strada Ștefan cel Mare. Bărbatul, în vârstă de 50 de ani, era căutat de patru ani pentru săvârșirea infracțiunilor de tâlhărie și furt. Acesta are la activ aproximativ 35 de ani de închisoare. Tâlharul acționa în diferite zone, precum Tomis 3, Brick, Centru. După cum declară ag. șef principal Cătălin Ologu, „Aliș Izmet acționa prin metoda «curea». Își alegea viitoarele victime din rândul bătrânilor, cei care nu pot alerga și nici nu se pot apăra. Mergea la o persoană, intra în vorbă cu ea, ca și cum o cunoștea de mult. În acest timp, o apuca prietenește de curea și o scutura, iar cu cealaltă mână fura tot ce găsea prin buzunare. La sfârșit, își cerea scuze sub pretextul că a confundat-o”. Poliția mai are în vedere și alte sesizări cu privire la această metodă de tâlhărie, însă sunt fapte cu autori necunoscuți. Este posibil ca vinovatul să fie același cu cel prins de polițiști, dar se așteaptă demonstrarea acestui lucru. Bărbatul a fost audiat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța. Parlez vous français? Să nu credeți însă că toți hoții sunt proști. Unii dintre ei știu să fure și în alte… limbi. „Aliș Izmet este unul dintre cei trei tâlhari pe care îi căutăm de ani buni. Ceilalți doi acționează pe același sistem, dar acostează și turiști străini, cărora le vorbesc în engleză sau franceză. În momentul în care străinul este abordat, devine bulversat. Majoritatea plângerilor pe care aceștia le fac sunt pentru actele de identitate: buletin, pașaport”, ne-a declarat Cătălin Ologu. Andreea Bajdechi