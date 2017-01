S-a urcat la volanul unui tractor neînmatriculat şi s-a dus la furat

Fără a avea permis

S-a urcat la volanul unui tractor neînmatriculat și s-a dus la furat

Un tânăr din comuna 23 August a ajuns pe mâna oamenilor legii din localitate, după ce a comis, dintr-un foc, trei infracțiuni. Duminică după-amiază, Marian Stancea, de 27 de ani, a fost depistat de oamenii legii în timp ce transporta la domiciliu, cu un tractor neînmatriculat, mai multe grinzi metalice, pe care le furase de la acoperișul unei clădiri. În plus, spune inspectorul Crina Chirea, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean, individul nu are permis de conducere. Marian Stancea s-a ales cu dosar penal, el fiind cercetat, în stare de libertate, pentru săvârșirea infracțiunilor de furt calificat, conducere fără permis și conducerea unui autovehicul neînmatriculat. Grinzile metalice sustrase de tânăr, în valoare de 1.000 de lei, au fost recuperate și predate păgubiților.