S-a urcat beat la volanul unui Mercedes, a produs un accident şi a fugit

Deși avea permisul suspendat

S-a urcat beat la volanul unui Mercedes, a produs un accident și a fugit

Un tânăr din Mangalia, care avea deja un dosar penal și permisul reținut pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice și depășirea limitei de viteză, a fost arestat de magistrații din localitate pentru că a fost implicat în alte infracțiuni rutiere. Este vorba de Teodor Oglan, de 25 de ani, din Mangalia, care, la data de 11 mai, în jurul orei 13, ar fi condus un autoturism marca Mercedes, pe aleea Bazar Neptun, chiar dacă avea dreptul de a conduce autoturisme suspendat. Mai mult decât atât, el se afla sub influența băuturilor alcoolice și a și părăsit locul faptei după ce a fost implicat într-un accident rutier soldat cu pagube materiale. Din câte se pare, el a rănit și o femeie, dar aceasta a refuzat să facă plângere la Poliție, astfel că a scăpat de acuzația de vătămare corporală din culpă. Pentru ca aventura să fie completă, Oglan a părăsit locul accidentului, a parcat mașina acasă, după care s-a întors în zonă, privind nepăsător, ca un simplu curios, cum decurg cercetările efectuate de polițiști. Numai că investigațiile i-au condus pe anchetatori în cele din urmă la Oglan. Tânărul a refuzat testarea cu aparatul etilotest, fiind condus la spitalul din Mangalia, pentru recoltarea probelor biologice de sânge, stabilindu-se că avea o alcoolemie de 1,30 de grame la mie alcool pur în sânge. În fața oamenilor legii, Oglan nu a recunoscut, inițial, comiterea faptelor. Ulterior i-a revenit memoria, iar, în fața dovezilor ce-l acuzau, el a admis că este autorul. Prezentat, ieri, instanței Judecătoriei Mangalia, magis-trații au decis arestarea tână-rului o perioadă de 29 de zile pentru comiterea infracțiunilor de conducere a unui auto-turism pe drumurile publice având dreptul de a conduce suspendat, conducere a unui autoturism pe drumurile publice cu o alcoolemie ce depășește limita legală și părăsirea locului accidentului. Așa cum am precizat mai sus, tânărul nu era la prima lui faptă de „vitejie”, el având permisul de conducere reținut, întrucât, în luna februarie a acestui an, a fost depistat în trafic de polițiștii rutieri, pe DN39, conducând un autoturism cu o alcoolemie ce depășește limita legală (0,85 gr. la mie alcool pur în sânge), fapt pentru care, la acea dată, polițiștii i-au întocmit dosar penal.