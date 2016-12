S-a trezit cu aurul furat din casă şi topit la casa de amanet, sub nasul Poliţiei

S-a trezit cu aurul furat din casă și topit la casa de amanet, sub nasul Poliției

Fapta a avut loc la începutul lunii noiembrie 2015, iar victima a fost prădată de obiecte din aur și argint, laptop, telefon mobil și mai multe obiecte vestimentare, în valoare de aproximativ 10.000 de euro.În dimineața în care ieșise din tura de noapte, Filiz A. și-a găsit locuința devastată, mai multe obiecte de valoare fiind furate. Hoții au forțat geamul balconului, au pătruns în apartamentul situat pe strada Cișmelei din cartierul Tomis Nord și au sustras toată agoniseala de-o viață a femeii.„Au venit cei de la Procuratură, au făcut cercetări, iar a doua zi a mai venit cineva să vadă dacă prin împrejurimi sunt camere de luat vederi. Am uitat să trag jaluzelele antiefracție, aici este vina mea. Agentul șef principal Vasile Traian, care s-a stins între timp din viață, s-a ocupat de acest caz. La câteva săpătmâni mi s-a spus că s-a recuperat telefonul și că a fost cumpărat de o femeie de la obor. M-am bucurat pentru că exista posibilitatea să-mi recuperez toate bunurile”, a povestit Filiz A. pentru „Cuget Liber”.După recuperarea telefonului, femeia a fost chemată, în luna decembrie 2015, de către agentul șef principal Vasile Traian pentru a recunoaște un colier și un inel într-o fotografie. Inelul a fost recunoscut de către Filiz, însă în privința colierului nu a putut fi sigură.Inelul l-a primit pe baza unui proces verbal, iar în ceea ce privește colierul, a rămas ca oamenii legii să însoțească victima la casa de amanet care avea colierul respectiv. Filiz A. spune că a nu a fost contactată imediat, ci după câteva săptămâni, iar atunci i s-a dat vestea că acel colier nu mai există.„Când mi s-a arătat colierul în poză, am întrebat dacă există posibilitatea ca acel colier să fie topit până ajungem să-l recunoaștem. Mi s-a zis că nu au cum să-l topească pentru că ar trebui să plătească 50 de milioane amendă. Am stat liniștită, iar după ce au trecut sărbătorile, am reușit într-un final să discut cu domnul Vasile Traian, după îndelungi insistențe. Acesta m-a anunțat că acel colier a fost topit. Pentru mine a fost un șoc când am auzit, mai ales că am întrebat special dacă există posibi-litatea topirii”, ne-a povestit femeia.Potrivit anchetatorilor, o parte a bunurilor a fost recuperată prin metode de lucru speciale. În ceea ce privește topirea colierului, oamenii legii argumentează faptul că atât femeia, cât și sora acesteia, au întârziat foarte mult în recunoașterea obiectului, iar casa de amanet a luat această decizie, întrucât Poliția nu putea pune sechestru pe acel colier.„Au fost efectuate numeroase activități specifice în acest dosar penal, sub coordonarea procurorului de caz. Există un cerc de suspecți și urmează a fi continuate cercetările pentru identificarea autorilor și recuperarea bunurilor”, este punctul de vedere oficial transmis de IPJ Constanța pentru „Cuget Liber”.