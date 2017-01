S-a schimbat comanda Blackseafor

Ştire online publicată Luni, 10 August 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Șeful Statului Major al Forțelor Navale, contraamiralul Dorin Dănilă, a participat, ieri, la ceremonialul de predare-primire a comenzii Grupului de Cooperare Navală din Marea Neagră - Blackseafor, organizat la Varna, Bulgaria. În cadrul acestei activități, Ucraina a predat comanda Blackseafor Bulgariei care, conform protocolului, va îndeplini responsabilitățile de conducere timp de un an. La ceremonial au participat șefii forțelor navale din țările riverane Mării Negre. De asemenea, au fost prezente și echipajele navelor participante la activarea Blackseafor, august 2009. Forțele Navale Române sunt reprezentate de corveta „Contraamiral Horia Macellariu”. Nava este condusă de căpitan-comandorul Liviu Motoc și are la bord pentru această misiune un echipaj alcătuit din 94 militari. Gruparea BLACKSEAFOR este concepută ca o forță care acționează „la chemare” și este activată de două ori pe an pentru a desfășura exerciții navale. Comanda Grupării este asigurată, pe durata unui an, în conformitate cu protocolul de înființare, succesiv de cele șase state riverane Mării Negre care participă cu forțe: Bulgaria, Georgia, România, Federația Rusă, Ucraina și Turcia.