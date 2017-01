S-a dus în chiloţi la Poliţie să se plângă că a fost bătut şi jefuit

Pățania unui tânăr din Medgidia

S-a dus în chiloți la Poliție să se plângă că a fost bătut și jefuit

Ieri dimineață, în jurul orei 4, un tânăr s-a înfățișat la sediul Poliției municipiului Medgidia, unde a reclamat faptul că, în timp ce se afla în barul Flamingo, din localitate, a fost bătut și i s-a furat telefonul mobil. Oamenii legii nu au avut motive să nu-l creadă. Reclamantul, Aisun Gemil, de 18 ani, din Medgidia, era îmbrăcat doar în chiloți și avea mai multe leziuni pe corp. Câțiva oameni ai legii s-au deplasat la barul Flamingo pentru cercetări. Ei au stabilit că Aisun Gemil este, de fapt, capul răutăților. Inspectorul Crina Chirea, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, ne-a declarat că băiatul a comandat nu mai puțin de 26 de sticle de bere, pe care, însă, nu a avut cu ce să le plătească. Pentru asta, barmanul a solicitat intervenția firmei de pază care monitorizează unitatea. Până la sosirea agenților firmei, Aisun le-a oferit clienților barului o reprezentație de… striptease. Și-a dat jos de pe el toate hainele, mai puțin chiloții, ca să arate că nu are bani pentru a achita cele 26 de beri comandate. Mai mult decât atât, el a reușit să-l enerveze și pe unul dintre clienți - Cătălin Radu, de 20 de ani, din Medgidia -, luându-se la ceartă și apoi la bătaie cu acesta. După ce au domolit scandalul, polițiștii au fost „darnici" cu toată lumea. Aisun Gemil a fost sancționat contravențional cu 1.000 de lei, pentru provocare de scandal în loc pu-blic. Cu aceeași sumă a fost amendat și barmanul care l-a servit cu băuturi alcoolice pe Aisun, deși el era beat. Cel mai „șifonat" din toată povestea a ieșit Cătălin Radu. Oamenii legii din Medgidia spun că, după ce a părăsit barul, tânărul, aflat și el sub influența băuturilor alcoolice, s-a urcat la volanul autoturismului fratelui său. El a fost prins în trafic pe strada Dezrobirii, din Medgidia. Avea 0,36 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar permisul său de conducere era suspendat de ceva vreme. Polițiștii i-au întocmit dosar penal pentru comiterea infracțiunilor de conducere fără permis și sub influența băuturilor alcoolice. Drept „bonus" Radu a primit și o amendă de 1.000 de lei, pentru participare la scandalul din barul Flamingo.