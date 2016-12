S-a aruncat din maşină pentru că se certa cu prietena, pe o stradă din CONSTANŢA

S-a aruncat din mașină pentru că se certa cu prietena, pe o stradă din CONSTANȚA

Un bărbat de 30 de ani a ajuns la spital, în noaptea de vineri spre sâmbătă, cu multiple fracturi după ce s-a aruncat dintr-o mașină aflată în mers. Irina Raus, de 27 de ani, din Eforie, conducea un Ford pe DC 86, dinspre Năvodari către Constanța. Tânăra se afla în mașină împreună cu prietenul acesteia, Ovidiu Mariș. În urma unor discuții în contradictoriu, după ce tânăra și-a vărsat supărările pe iubitul ei, bărbatul a hotărât că cel mai indicat este să sfârșească cearta și să coboare…la prima.Astfel, în dreptul sensului giratoriu din dreptul clubului Le Gaga, bărbatul a crezut că prietena lui va reduce viteza și a găsit un moment bun pentru a ieși din mașină. Surpriză, însă! Tânăra nu a încetinit, însă bărbatul a deschis portiera de la mașină și…a sărit din mașina aflată în mers.În urma impactului, Ovidiu Mariș a ajuns la spital, unde se află sub supraveghere medicală constantă. În plus, polițiștii rutieri constănțeni au stabilit că șoferița se afla sub influența băuturilor alcoolice, având o alcoolemie de 0.25mg/l alcool pur în aerul expirat.