S-a aruncat de la etajul patru

O femeie a încercat să-și pună capăt zilelor aruncându-se de la etajul patru al blocului în care locuia. Marioara Dumitrescu, de 83 de ani, din Constanța, are de mai mult timp probleme psihice. Apropiații susțin că ea a mai încercat să se sinucidă, însă de fiecare dată a fost salvată. La fel s-a întâmplat și duminică, în jurul orei 18, când a profitat de faptul că se afla singură în casă și s-a aruncat de la etajul patru. Oamenii care au văzut-o au sunat, imediat, la 112, iar la fața locului au venit polițiștii, dar și Ambulanța. Ea a fost transportată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, unde a primit îngrijiri medicale. Femeia a rămas internată pentru că are câteva coaste rupte și se află sub observație medicală.