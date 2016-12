Rutieriştii continuă să dea sute de amenzi pe zi

1

disperati

de cand e dancu asta zici ca sunt disperati frate. in nici un oras din romania nu sunt asa la panda cate 4 in masina sa te arda. in loc sa ia la puricat toate masinile cu nr de bulgaria spania italia japonia si toate natiile folosite la furat si la contrabanda cu motorina si tigari ne ard pe noi astia care ne grabim intre serviciu gradinita si casa. ce sa mai asa e la constanta orasul experimentelor...