Rusia avertizează România. Flota militară, luată în colimator!

Tensiunea creste zilnic, nesiguranta se transforma incet in ceritudine .Pe mine asistenta NATO nu ma incalzeste prea mult ,pentru ca la o adica bombele cad in curtea noastra. Flota noastra este mai mult simbolica , de defilare la Ziua marinei.Specialisti avem , dar cu ce. Stiti ce flota au rusii la Sevastopol ? chiar daca nu este ultramoderna este foare mare si puternica. Acesta este si miza Crimeei ! - cind Ucraina a anuntat ca vrea in UE rusii au realizat ca vor pierde iesirea (amenajata )la Marea Neagra. Oricum ,pe plan mondial este o tendinta de reasezare geografica si de influenta. Sintem prea mici ca sa nu fim luati de vint. Sper sa avem norocul din trecut ( putea fii mai rau ) si sa nu fim asimilati de cine stie cine.Frica imi este alimentata de non-valorile politicienilor nostri.