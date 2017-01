Romned pregăteşte o nouă serie de procese Primăriei Constanţa

Romned pregătește o nouă serie de procese Primăriei Constanța

Cel mai mare operator de plajă de pe litoralul românesc cheamă din nou în justiție Primăria Constanța și Direcția Apelor Dobrogea Litoral (DADL). SC Romned acuză autoritățile locale că fac abuz după abuz pentru a-l scoate de pe plajă, în condițiile în care firma sa a câștigat dreptul de a exploata suprafețele de nisip în urma unei licitații publice. Pentru că ad-ministratorul societății nu se ploconește în fața administrației Mazăre și nu umblă cu săru’ mâna prin gașca edilului, Primăria, prin Corpul de Control, a pus tunurile pe el. Controale, amenzi peste amenzi, refuzul nejustificat de a elibera autorizații de construire sunt doar o mică parte din arsenalul municipalității în lupta cu omul de afaceri. Miza? Plajele din Mamaia și Constanța. Și în această vară, Primăria Constanța a refuzat să elibereze autorizație de construire Romnedului pentru suprafețele de plajă din Mamaia și Constanța. Deși beach-barurile erau prevăzute în planurile urbanistice și în con-tractul cu DADL, autoritățile locale nu i-au dat autorizație. „Nici vara asta nu am putut funcționa în Mamaia și în Constanța. Am plătit chiria pentru plaje până la ultimul leu, însă nu ni s-au dat autorizațiile de construire. Așa că vom chema din nou în instanță DADL, pentru că nu își respectă contractul încheiat cu noi, și Primăria Constanța, pentru abuz. Am avut toate actele în regulă, toate avizele cerute în certificatul de urbanism, dar nu au vrut. Nu-i nimic. Îi dăm din nou în judecată. Nici nu mai știu câte procese avem cu ei”, ne-a declarat Sorin Greavu, administratorul Romned. De asemenea, omul de afaceri acuză Primăria că toată vara l-a vânat și i-a dat o mulțime de amenzi, niciuna fondată. „Le-am contestat pe toate și ne judecăm pentru a le anula. Ultima sancțiune ne-au dat-o pe 15 septembrie, când tot litoralul era pustiu. Ne-au amendat pentru că era plaja murdară, în condițiile în care în momentul acela noi demontam și strângeam pentru a închide. Primăria și-a continuat seria de abuzuri și în vara asta, însă vor răspunde pentru toate în instanță”, a mai adăugat Sorin Greavu.