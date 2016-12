Românii care nu locuiesc la adresa din buletin ar putea rămâne fără acte

2

o lege cel putin ciudata

Am si eu o simpla intrebare referitor la aceasta lege cu domiciliul...eu am domiciliul in Romania ( jud. C-ta ) si resedinta cu tot ce include ea ( carte de identitate si restul actelor ) in strainatate...e normal sa am acte de identitate in tara in care locuiesc efectiv de peste 8 ani...dar precizez DREPT DE SEDERE PE TERITORIU STRAIN PE DURATA NELIMITATA...dar nu cetatenie ca sa nu se interpreteze gresit...eu sunt cetatean roman...cand voi revenii in Romania pentru reinnoirea actelor ( CARTE DE IDENTITATE...etc ), ce voi face ca eu nu locuiesc la respectiva adresa care este specificata in cartea de identitate pe care o detin in prezent si care este perfect valabila inca un 1 an si emisa de catre statul Roman...? conform noii legi eu nu o sa mai am dreptul la acte romanesti...paradoxal...fiind cetatean roman...