România trimite o fregată în lupta cu piraţii

România trimite o fregată în lupta cu pirații

Președintele Traian Băsescu a anunțat că România va solicita NATO să își retragă fregata de tip 22 cu care participă la operațiunea Active Endeavour din Marea Mediterană, pentru a o putea disloca în zona Cornului Africii. Mai exact, este vorba despre misiunile din zona Golfului Aden, de unde pirații somalezi își lansează atacurile asupra navelor comerciale din Oceanul Indian. Misiunile se vor desfășura sub egida Uniunii Euro-pene care a trimis deja mai multe nave pentru a asigura securitatea navigației din zonă. „Pentru că suntem în zona participărilor militare, foarte curând vom schimba una din misiunile pe care le aveam cu forțele navale: vom disloca în cursul acestui an, la momentul la care se va stabili, una din fregate în Cornul Africii, renunțând la participarea la Active Endeavour în Marea Mediterană. Deci, sigur, este o misiune mult mai dură, pentru că se înscrie în efortul statelor Uniunii Europene de a pune în siguranță liniile de navigație din Oceanul Indian, din Golful Aden și considerăm că, cu informarea partenerilor din NATO, vom redisloca, vom redistribui capabilitățile noastre din Mediterană în Oceanul Indian”, le-a spus președintele Băsescu ambasadorilor români, în marja participării la Reuniunea Anuală a Diplomației Române. Președintele nu a specificat când va avea loc schimbarea, dar a spus că discuțiile cu NATO vor demara în cursul acestui an.