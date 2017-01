România şi Malta - singurele ţări din UE în care numărul de morţi din accidente rutiere a crescut de la începutul deceniului

România și Malta - singurele țări din UE în care numărul de morți din accidente rutiere a crescut de la începutul deceniului

Ştire online publicată Miercuri, 23 Iunie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

România și Malta sunt singurele țări din UE unde numărul celor care au murit în accidente rutiere este mai mare în 2009, comparativ cu 2001, arată un raport al Consiliului European de Siguranță a Transporturilor (ETSC). Țara noastră are și cea mai mare rată a mortalității din accidentele rutiere, raportat la numărul de locuitori, iar drumurile țării noastre sunt de opt ori mai periculoase decât cele din Suedia, arată un indice care se referă la raportul dintre numărul de kilometri parcurși și numărul de victime pe șosele. UE își propunea în 2001 să reducă numărul de morți din accidente rutiere în cele 27 de țări de la 54.400, la 27.000 în 2010. În 2009 aproape 35.000 de oameni și-au pierdut viața în accidentele rutiere din cele 27 de țări membre și numai patru țări au reușit să atingă ținta de a reduce cu 50% numărul victimelor: Letonia, Spania, Portugalia și Estonia. România și Malta au fost singurele țări în care numărul de victime a fost mai mare în 2009, comparativ cu 2001. Astfel, raportul arată că dacă în 2001 mureau 2.454 de persoane pe drumurile țării, anul trecut s-a ajuns la 2.796, echivalentul unei creșteri de 14%. Trebuie notat însă că față de 2008 s-a înregistrat o scădere de 9%, explicată de raportul consiliului prin numărul mai mare de controale ale Poliției dar și prin scoaterea din uz a unor mașini foarte vechi. Statistica mai arată însă că România are cea mai mare rată a mortalității din accidente rutiere, raportat la numărul populației. Astfel, la o populație de 21,5 milioane de locuitori înseamnă că rata este de 130 de persoane decedate/un milion de locuitori. Aproape la fel de rău stau țări precum Grecia (129), Polonia (120) și Bulgaria (118). La polul opus se află Suedia (39) și Marea Britanie (41). Raportul ETSC mai conține informații despre numărul de amenzi date pentru depășirea vitezei legale în diverse țări UE, iar în România, cu aproape un milion de amenzi date în 2008, raportul este de una la 20 de locuitori. La acest capitol nu există date de la toate statele, însă trebuie remarcat că în Olanda și Austria raportul dintre numărul de amenzi date pentru viteză și cel al numărului total de locuitori este aproape de 1:2. La polul opus, în Lituania raportul este de o amendă/100 locuitori. Consiliul a făcut o estimare a numărului total de kilometri pe care automobilele dintr-o țară îi parcurg într-un an și l-a raportat la numărul de decese din accidente. A rezultat un clasament în care România este iarăși într-o poziție nefastă, reieșind că, față de Suedia - cea mai bine poziționată țară - riscul de a-ți pierde viața într-un accident de mașină e de opt ori mai mare la noi. Raportul conține și o serie de date extrem de interesante despre viteza medie cu care automobilele circulă în orașele și satele din diversele țări europene, însă din România nu există informații la această categorie.