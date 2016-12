România poate intra din nou, din această dimineaţă, sub cod roşu pentru aviaţie

România poate intra din nou, din această dimineață, sub cod roșu pentru aviație

Miercuri, 21 Aprilie 2010

România poate intra din nou, din această dimineață, sub incidența codului roșu pentru aviație, potrivit celor mai recente informații despre evoluția norului de cenușă vulcanică transmise, aseară, de Ministerul Mediului și Pădurilor (MMP), notează Mediafax. „Ministerul Mediului și Pădurilor a primit date de ultimă oră privind evoluția norului de cenușă produs de erupția vulcanului activ de sub ghețarul Eyjafjallajokull din sudul Islandei. MET Office a actualizat hărțile privind evoluția norului de cenușă vulcanică, din care rezultă că, începând cu data de 21 aprilie, ora 9.00, România poate intra din nou sub incidența codului roșu pentru aviație”, se arată într-un comunicat de aseară al MMP. Sursa citată afirmă din nou că, având în vedere curenții de aer și traiectoriile acestora la altitudini mai mici de 2.000 de metri, în următoarele 24 de ore „este exclusă posibilitatea depășirii concentrațiilor maxim admise de substanțe poluante pe teritoriul României”.