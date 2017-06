România, Bulgaria și Ungaria vor găzdui un amplu exercițiu, cu participarea a 25.000 de militari

Miercuri, 07 Iunie 2017.

Aproximativ 25.000 de militari din SUA și alte 23 de țări vor lua parte în luna iulie la un amplu exercițiu, intitulat 'Saber Guardian', prevăzut să se desfășoare în România, Bulgaria și Ungaria, relatează Agerpres.ro.În plus, mai multe bombardiere grele americane model B-1B au sosit în Marea Britanie în sprijinul a două exerciții multinaționale separate planificate în regiunea baltică și alte părți ale Europei și menite să amelioreze coordonarea între țările partenere.Planurile au fost anunțate de Comandamentul european al forțelor americane de la Stuttgart (sud-vestul Germaniei), care a menționat că exercițiul 'Saber Guardian' din acest an — organizat anual începând din 2013 în regiunea Mării Negre — este 'mai mare ca amploare și obiective' decât cele desfășurate până acum.Exercițiul 'Saber Guardian' din acest an va fi cel mai mare dintre cele 18 aplicații militare separate planificate pentru acest an în regiunea Mării Negre. El va include trageri cu muniție de război, traversări de râuri și o simulare de reacție în cazul înregistrării unui număr mare de victime și vizează testarea 'capacității de a concentra forțe în orice moment, oriunde în Europa'. ''Este descurajarea în acțiune'', se menționează într-un comunicat de presă.Armata americană a anunțat că exercițiul va fi precedat de aplicații de amploare mai redusă — toate destinate să consolideze securitatea și stabilitatea Mării Negre, unde activitatea intensificată a submarinelor ruse a sporit temerile în regiune.Bombardierele B-1B vor fi desfășurate de la baza aeriană Ellsworth din Dakota de Sud (nordul SUA) și vor ajunge la baza Fairford din Marea Britanie, ca sprijin pentru exercițiile 'Saber Strike' (organizat anual începând din 2011) și BALTOPS. Ele se vor alătura celor trei bombardiere americane B-52H aflate deja în Europa pentru antrenamente militare.