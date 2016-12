România are cel mai scump RCA din Europa. "Riscăm amenzi colosale"

Ştire online publicată Joi, 27 Octombrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

România riscă, în orice moment, infringementul din partea Uniunii Europene, dar și amenzi aplicate statului român, suportate de către cetățeni, prin taxe și impozite, din cauza nivelului ridicat de cost al poliței RCA, atenționează Asociația Societăților de Service Auto Independente (ASSAI), într-un comunicat de presă transmis Agerpres.„Autoritatea de Supraveghere Financiară a redus, în data de 17 octombrie 2016, prețul RCA cu 40% pentru transportatori (preț plafonat la 7.534 lei) și a majorat cu 31% prețul RCA pentru persoanele fizice (de la 466 de lei la 610 lei). Decizia de plafonare a tarifelor RCA, deși rezolvă pe termen scurt pro-blema prețului RCA pentru transpor-tatori, are ca efect defavorizarea per-soanelor fizice (...) prețul RCA pen-tru tineri a crescut cu peste 300%, de la un cost de aproximativ 585 de lei, în luna iunie 2014, la 1.760 lei în luna februarie 2016. Din cauza prețului prohibitiv al poliței RCA, nivelul de asigurare al parcului auto național scade aproape de 70%, situație cauzată în special, de nivelul ridicat de cost al poliței RCA. România riscă, în orice moment, sancțiuni de infringement din partea UE, amenzi colosale aplicate statului român și suportate tot de către cetățeni, prin taxe și impozite”, menționează sursa citată.Potrivit ASSAI, produsul RCA a cunoscut, în 2016, cea mai mare creștere de preț (24%) dintre toate produsele comercializate în Româ-nia din ultimul an, acesta având și caracter obligatoriu.Conducerea Autorității de Supraveghere Financiară a fost convocată la audieri în Comisia de buget-finanțe a Camerei Deputaților.„Decizia a fost luată după apro-barea de către ASF, pe 17 octombrie 2016, a Raportului cu privire la determinarea tarifelor de primă maxime pentru asigurarea obliga-torie de răspundere civilă auto (RCA) pentru pagube produse terților prin accidente de vehicule. Acest raport, care a fost deja con-testat de Uniunea Națională a Societăților de Asigurare din Româ-nia, stabilește tarife maximale pentru polițele RCA, aruncând povara asupra persoanele fizice deținătoare de vehicule mici”, a transmis biroul de presă al PSD.Deputații din Comisia de buget-finanțe a Camerei Deputaților i-au cerut, luni, demisia președintelui ASF, Mișu Negrițoiu, și, pentru că nu au primit niciun răspuns la această solicitare, au votat înce-perea procedurilor legale pentru demiterea acestuia.Asta după ce ultimele decizii ale ASF au mutat povara prețurilor la RCA din spatele transportatorilor pe umerii persoanelor fizice. La acu-zațiile primite, Mișu Negrițoiu a susținut că nu are ce să-și reproșeze și că oricine va veni în locul lui va trebui să facă exact același lucru pentru a asigura funcționarea pieței.Patronatele din transporturile rutiere UNTRR, FORT, APTE 2002, APULUM, ARTRI solicitau Guver-nului să adopte în ședința de ieri tarifele maximale RCA conform OUG 54/2016, amenințând că, în caz contrar, în scurt timp, vor fi reluate protestele naționale.Tarifele maximale pentru RCA stabilite de Autoritatea de Supra-veghere Financiară (ASF) ar putea fi aprobate de către Guvern zilele acestea, potrivit celor spuse de președintele ASF, Mișu Negrițoiu, în cadrul audierilor din Comisia pentru politică economică, reformă și priva-tizare din Camera Deputaților.„Sperăm ca în următoarele două zile Guvernul să aprobe tarifele maximale pentru RCA. Există un consens în piață să mergem o perioa-dă pe tarifele maximale care nu sunt publice, pe motiv că nu au nicio valoare până ce nu sunt aprobate și de-vin lege”, potrivit lui Negrițoiu.