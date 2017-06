Români reţinuţi după ce apartamentul lor din Londra a fost percheziţionat în urma atentatului. Reacţia ambasadei României

Români reținuți după ce apartamentul lor din Londra a fost percheziționat în urma atentatului. Reacția ambasadei României

Ştire online publicată Luni, 05 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Ambasada României verifică dacă printre persoanele reținute în urma atentatelor de la Londra se numără cetățeni români, a declarat, pentru presa națională, ambasadorul României, Dan Mihalache, precizând că, deocamdată, Ministerul român al Afacerilor Externe nu poate confirma sau infirma informațiile."Am rugat atașatul de Interne să se intereseze cu privire la acest caz. Până în acest moment, avem doar informația că 12 persoane au fost reținute", a afirmat duminică seară, ambasadorul României la Londra, Dan Mihalache.Un român și prietena sa care locuiesc într-un apartament în East Ham s-ar afla prîntre cele șapte persoane arestate de polițiști britanici înarmați în urma unei descinderi în legătură cu atentatul de la Londra, potrivit unei martore citate de The Daily Telegraph.Potrivit unui martor citat de cotidianul The Guardian, autoritățile britanice au percheziționat un apartament situat în zona Barking, în cartierul East Ham din Londra.Conform cotidianului The Guardian, nu se știe dacă românii sunt considerați suspecți sau dacă au fost reținuți. Este foarte probabil ca somalezul să fie suspectul vizat de anchetă."Agenți ai Direcției antiteroriste a Poliției metropolitane au descins duminică în cartierul Barking, în estul Londrei, reținând 12 persoane în ancheta privind incidentele produse aseară în zonele London Bridge și Borough Market. Perchezițiile în cartierul Barking continuă", a comunicat Scotland Yard.Șapte persoane au fost ucise și 48 au fost rănite în atacurile comise sâmbătă seară în centrul Londrei, în afară de cei trei presupuși autori împușcați mortal de agenții serviciilor de securitate. Unii dintre răniți sunt în stare critică.