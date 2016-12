Românca acuzată de legături cu Statul Islamic, expulzată în România

20 August 2015

Românca suspectată de legături cu teroriștii islamiști, arestată marți în Italia, a ajuns în țara noastră. Femeia ar fi simpatizantă a jihadiștilor Statului Islamic și menținea legătura prin internet cu adepții din Marea Britanie ai acestei grupări. Potrivit SRI, ea se află acum în custodia autorităților române.Tânăra a fost adusă în țară zilele trecute. Ea a fost reținută de autoritățile din Italia, în urma unei colaborări cu Serviciul Român de Informații, care o avea în atenție pe femeie încă din 2014.Sorin Sava, purtător de cuvânt al SRI, a declarat, pentru Realitatea TV: "Aceasta a fost expulzată pentru legături cu adepții organizației teroriste Daesh, sau cunoscută ca Statul Islamic. Aceasta a intrat în atenția SRI la inceputul anului 2014, ca urmare a activităților de propagandă islamistă cu conținut extremist, derulată în mediul virtual".Autoritățile vor încerca acum să afle cum a ajuns tânăra să fie simpatizantă a ISIS."În momentul ăsta este preluată de autoritățile statului român și se vor dispune măsurile specifice pentru asemenea situații", a mai precizat reprezentantul SRI, explicând că femeia se va afla sub monitorizare.Potrivit presei italiene, românca are 36 de ani și este căsătorită cu un cetățean tunisian. Ea a fost arestată, marți, în Portul Genova, la revenirea cu un feribot din Tunisia. Ulterior, autoritățile italiene au expulzat-o în România. În trecut, românca a fost reținută de poliția din Italia pentru trafic de droguri.Cine este românca care are legături cu Statul IslamicDiana Ramona Medan are 36 de ani și este originară din Satu Mare. În România, Diana Ramona Medan a fost implicată în trafic de droguri, fiind judecată în celebrul dosar ”Noroieni”. După acel episod, Diana Ramona Medan s-a stabilit în Italia, unde s-a căsătorit cu un tunisian și s-a convertit la islamism, scrie Vocea Transilvaniei.Pe site-urile islamiste, sătmăreanca posta cu numele de Diana Kauther. Pe pagina ei de Facebook, Diana a postat numeroase mesaje prin care îl glorifică pe Allah.