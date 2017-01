Român urmărit internaţional pentru trafic de cocaină, adus în ţară din Costa Rica

Român urmărit internațional pentru trafic de cocaină, adus în țară din Costa Rica

Un român urmărit internațional în categoria "most wanted", pentru trafic de cocaină, a fost adus în țară cu escortă din Costa Rica, fiind preluat, în cursul nopții de vineri spre sâmbătă, de polițiștii români, transmite Realitatea.net.Bărbatul, pe nume Emil Dan Sârbu, în vârstă de 46 de ani, din Timișoara, era inclus în cadrul operațiunii Infra Americas 2014, derulată sub coordonarea Secretariatul General al Organizației Internaționale de Poliție Criminală - Interpol pentru prinderea urmăriților din categoria "most wanted".Acesta a fost condamnat la 13 ani de închisoare, întrucât împreună cu alte persoane, a organizat o grupare specializată în trafic internațional de droguri de mare risc (cocaină), pe relația America Centrală - România. El a fost dat în urmărire internațională, în 2006, prin Biroul Național Interpol, din cadrul Poliției Române, în vederea arestării și extrădării către România.În cursul nopții vineri spre sâmbătă, polițiștii români l-au preluat pe Emil Dan Sârbu, adus în țară de autoritățile costaricane.Acesta a fost plasat într-unul din centrele de reținere și arestare preventivă ale Poliției Române.