ROMÂN SUSPECTAT DE TERORISM, RIDICAT DE DIICOT. AR FI ADERAT LA ISIS

Ştire online publicată Joi, 29 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Un bărbat de 39 de ani, din județul Argeș este suspectat de terorism.Omul a intrat în atenția autorităților române încă din 2015. Potrivit anchetatorilor, bărbatul s-ar fi autoradicalizat într-un stat european și ar fi aderat la gruparea teroristă Stat Islamic.Bărbatul, zis ”Ibrahim”, pe numele său real Bălan Cătălin Ionuț, este suspectat că promovează mesaje de susținere a grupării teroriste, care a avut legătură cu atacurile de la Paris din noiembrie 2015, dar și că distribuie pe rețelele de socializare imagini cu atacurile organizate de această grupare.În plus, el este suspectat că a transmis jihadiștilor date despre un obiectiv militar din România, potrivit Romania TV.DIICOT arată, într-un comunicat de presă, că procurorii au făcut astăzi trei perchezitii în județul Argeș pentru ridicarea unui suspectat de terorism.Potrivit DIICOT, începând cu luna noiembrie 2016, bărbatul, zis "Ibrahim", a utilizat și utilizează în continuare mai multe conturi pe o rețea de socializare prin intermediul cărora a postat și distribuit fotografii cu sigla grupării teroriste DAESH, precum și înregistrări cu atacuri ale DAESH și execuții, prin decapitare și împușcare, "cu intenția de a le face cunoscute și de a determina câștigarea de noi adepți capabili să recurgă la săvârșirea aceluiași gen de fapte".În plus, în primavara anului 2015, suspectul a mers în zona unui obiectiv militar de pe teritoriul României, observând cu atenție căile și punctele de acces, precum și modalitatea în care acesta este îngrădit."Datele si informatiile respective au fost culese de către suspect în scopul transmiterii ori punerii la dispoziția unei entități teroriste salafiste si pro-jihadiste dintr-un stat al Uniunii Europene, grupare ai carei adepti au plecat in zona siriano-irkiana pentru a participa la jihad si care a avut legatura cu persoanele care au revendicat atentatele teroriste de la Paris din 13.11.2015", arată DIICOT.Purtătorul de cuvânt al SRI, Ovidiu Marincea, a declarat că este vorba despre un bărbat de 39 de ani, care este în atenția anchetatorilor români încă din 2015 și care s-a autoradicalizat într-un stat european, încercând apoi să meargă în Siria pentru a convinge și alte persoane să adere la gruparea teroristă Stat Islamic. Marincea a mai spus că bărbatul urmează să fie propus pentru reținere pe 24 de ore.De asemenea, Serviciul Român de Informații a transmis, printr-un comunicat de presă, că bărbatul era într-o etapă avansată a procesului de autoradicalizare, având activități de propagandă teroristă, derulate în mediul relațional și on-line, în favoarea organizației teroriste DAESH, la care și-a declarat adeziunea."Cetățeanul și-a exprimat în repetate rânduri intenția, și a încercat să convingă și alte persoane, de a se deplasa în Siria pentru a se alătura organizației teroriste DAESH. Cetățeanul a adoptat o formă radicală a islamului în timpul șederii sale, timp de mai mulți ani, pe teritoriul unui stat din Uniunea Europeană, unde a dezvoltat legături cu membrii unui grup jihadist din țara respectivă. Întors în România, cetățeanul a desfășurat, în mod conspirat, acțiuni de documentare detaliată asupra unui obiectiv militar de pe teritoriul României cu scopul declarat de a contribui la organizarea unui atentat terorist la acea bază", arată SRI, precizând că a sesizat DIICOT cu privire la acțiunile ilegale ale cetățeanului.