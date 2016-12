Român plecat în Italia, mort după o zi de muncă în seră, pe caniculă

Ştire online publicată Duminică, 15 Mai 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Anchetatorii italieni au de-a face cu un caz extrem de complicat: oamenii legii încearcă să stabilească cine se face vinovat pentru decesul unui român care muncea la o seră de legume din Asti.Patru persoane sunt cercetate penal de procuratura din Asti pentru moartea lui Ioan Pușcașu, un român de 47 de ani găsit fără viață în iulie 2015 la Carmagnola (Torino), în apropiere de sera în care lucra, probabil din cauza caniculei din acele zile.Procurorul Francesca Dentis are în vedere, cu titlu diferit, infracțiunile de omor din culpă și neacordarea primului ajutor pentru angajator, mama sa, pentru proprietarul casei și cumnatul victimei. Investigatorii au o ipoteză șocantă în acest caz: cadavrul bărbatului ar fi fost îmbrăcat și mutat, scrie gazetaromânească.com.Pe baza cercetărilor carabinierilor de la unitatea din Moncalieri, când au sosit primii paramedici, cadavrul lui Ioan fusese deja mișcat. Era așezat și purta haine curate, însă ar fi fost vorba de o punere în scenă. Corpul ar fi fost urcat la bordul unei mașini în apropierea serelor și apoi dus în curtea casei rurale în care locuia. Ulterior ar fi fost spălat și reîmbrăcat înainte să fie chemați carabinierii. Potrivit investigatorilor, cineva a încercat să elimine orice posibilă legătură între moartea lui Ioan și munca la negru pe care o efectua de ani de zile în respectivele sere."Din păcate eu m-am întors târziu acasă în acea seară, cred că Ioan era deja mort. Era sub un acoperiș, nu dădea semne de viață, însă nu erau ambulanțe și încă nimeni nu dăduse alarma. Un lucru foarte straniu. Am insistat ca cineva să sune la 112 și, sincer, nu știu ce s-ar fi întâmplat dacă nu aș fi intrat în curte în acel moment", a povestit Aurelio Statuto, unul dintre vecinii muncitorului român.Potrivit sursei citate, românul lucra din 2008 la Carmagnola, unde era plătit cu 4,50 euro pe oră pentru a planta roșii, fasole și ardei în sere. Vara trecută temperaturile sub marile sere au depășit 50 de grade Celsius.Autopsia a arătat că Ioan Pușcașu a murit din cauza unui stop cardiac, deși era un bărbat sănătos, fără patologii deosebite.Ancheta continuă în acest caz.