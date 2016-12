ROBO Geniu - robotul care salvează vieţi

ROBO Geniu - robotul care salvează vieți

Invenția locotenentului Diana Andreea Aniela Ioan, un minirobot pe șenile, capabil să detecteze orice armă explozivă și care face mai ușoare misiunile militarilor în teatrele de operații. Se numește ROBO Geniu și este un minirobot care vizualizează câmpul operativ, detectează orice dispozitiv exploziv aflat în zonă și transmite informațiile în timp real. Este capabil să detecteze de la distanță bombe, grenade, mine și orice altă armă explozivă, inclusiv dispozitive improvizate. ROBO Geniu are patru grade de mobilitate, o structură mecanică simplă, deplasare autonomă și acționare electrică. Are în componență câteva sute de piese și a fost construit, în mare parte, din jucării. „L-am făcut din tot ce-am avut prin casă – piese Lego, motoare de mașinuțe, becuri de lanternă, întrerupătoare, placa unei mașini cu telecomandă și multe altele. Am cumpărat doar camera montată pe braț, care surprinde câmpul operativ și platforma cu șenile, pe care se deplasează robotul. Chiar și așa, costurile prototipului s-au ridicat la 1.000 de lei și au fost suportate de profesorul meu coordonator Silviu-Mihai Petrișor”, a spus tânăra locotenent. Locotenentul Diana Andreea Aniela Ioan a absolvit Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu și este campioană europeană la karate. Diana a conceput mașinăria în cadrul lucrării de licență, la absolvirea Academiei Forțelor Terestre “Nicolae Bălcescu”, din Sibiu. Minirobotul a făcut parte dintr-un proiect de cercetare-dezvoltare la nivel național și a fost brevetat de OSIM.