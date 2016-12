Riscă să fie extrădat în Spania la „ordinul“ nevestei!

Ieri, magistrații de la Curtea de Apel Constanța au decis arestarea pentru o perioadă de cinci zile a lui Paul Bratu, de 25 de ani, din Medgidia, în vederea extrădării sale în Spania.Bratu a ajuns după gratii în baza unei plângeri depusă chiar de soția sa, ce se află la muncă în Spania, cu care, în prezent, se află în proces de divorț și de încredințare a copilului de un an și jumătate pe care-l au împreună. Ea îl acuză că, anul trecut, când se aflau în Italia, ar fi bătut-o și ar fi obligat-o să se prostitueze.Ieri, în fața judecătorilor, Bratu a spus că este de acord cu extrădarea sa în Spania pentru că vrea să-și lămurească situația. „Nu am știut de acuzațiile soției mele, am aflat abia miercuri când am fost reținut. Nu mă consider vinovat. Din câte mi-a spus familia mea, Georgiana (n.r. - soția sa) a sunat-o astăzi (n.r. - joi) pe mama mea și a spus că vine în România ca să mă vadă, apoi se întoarce în Spania să își retragă plângerea depusă împotriva mea”, le-a spus Paul Bratu judecătorilor. Avocatul tânărului a prezentat judecătorilor o scrisoare trimisă prin fax de reclamantă, în care aceasta spune să nu se teme de soțul ei și că toate acuzațiile le-ar fi făcut la… nervi. Judecătorii vor lua din nou în discuție extrădarea lui Bratu la data de 25 iunie, când procurorii vor depune în instanță mandatul de arestare europeană în original și tradus în limba română.