Risc major! Meseria în care nu ai voie să greşeşti

in primul rand ar trebui sa previi, dupaia sa tratezi(intervii). toate constructiile ilegale, poduri de lemn, fatade de polistiren...cand or lua foc, cu ce le stingi? si la preventie intra si benz GPL care umplu butelii cu gaz de masina si cei care vand clandestin butelii la colt de strada --- este unul cu un papuc pe strada tulcei care vinde de ani de zile ilegal. ii aduce buteliile de dimineata o duba renault alba ct.. MMM fara inscriptii de transport periculos si le ia seara...asa in fiecare zi...dar pompierii dorm, ca le place la caldurica iarna si la racoare vara.