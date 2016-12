RIDICAREA MAŞINILOR ESTE ILEGALĂ!

2

logica balcanica

nu stiu ce sa cred? oare noi romanii avem 4 perechi de c...e ? in occi dentul pe care l-am ravnit si care ne-a "primit" exista aceasta lege de ridicare a masinilor stationate in locuri interzise, sau blocarea rotilor. preturile si acolo sunt exorbitante. in nici un oras mare sau capitala europeana nu sunt destule locuri de parcare in centru sau pe arterele principale . dar oriunde se gaseste loc suficient la 3-4 sute de mertii pe strazile secundare.in occident 90%dintre automobilisti s-au obisnuit sa gareze ceva mai departe de magazin, bar,prieteni etc. noi ,daca se poate intram cu masina in carciuma. priviti in piata grivita cate ture este capabil sa faca un sofer pt a gasi un loc, langa taraba,cand pe toate strazile alaturate este spatiu pt un vapor. amenzile nu sunt facute nicaieri pt placerea de a taxa poporul ,ci pentru al disciplina.cum sa nu pedepsesti un cretin care parcheaza in fata unui garaj, pe o alee rezervata pompierilor, ambulantei sau in statia de bus? este de vazut....! unde bunul simt nu exista ,disciplina trebuie impusa. romanii acum 2500 ani aveau o expresie pt astfel de sanctiuni : RAU NECESAR. politia intra in aceasta categorie.