REVOLTĂTOR / Maxi-taxi BOMBĂ în Constanţa

REVOLTĂTOR / Maxi-taxi BOMBĂ în Constanța

Polițiștii de la Rutieră spun că șoferul microbuzului care a fost, sâmbătă, implicat într-un accident rutier, după care a fugit de la fața locului, se afla sub influența băuturilor alcoolice.Oamenii legii spun că, în jurul orei 15, Ionel Brateș, de 41 de ani, din Constanța, care conducea un Mercedes Benz de transport persoane GMS pe strada Cpt. Dobrilă Eugeniu, ajungând în apropierea străzii Adamclisi, a intrat în coliziune cu un alt autoturism, după care a părăsit locul accidentului.Șoferul a fost depistat la scurt timp în zona Cireșica, iar în urma testării cu aparatul Drager s-a constatat că acesta se afla sub influența băuturilor alcoolice, respectiv 1,32 mg/l alcool pur în aerul expirat.Din primele verificări a reieșit că bărbatul împrumutase microbuzul, iar la momentul producerii accidentului acesta era gol.Ionel Barteș este cercetat în prezent pentru comiterea infracțiunilor de conducere a unui autoturism sub influența băuturilor alcoolice și părăsirea locului accidentului.