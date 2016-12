Reuniune a poliţiştilor mascaţi din Europa, la Constanţa

Reuniune a polițiștilor mascați din Europa, la Constanța

Serviciul pentru Intervenții și Acțiuni Speciale din cadrul Poliției Române organizează, în perioada 24 - 28 septembrie, la Constanța, seminarul ATLAS ENTRY 2012 cu tema „Distrugerea sistemelor de închidere a ușilor de acces pe nave maritime, folosind încărcături explozive, precum și dispozitive pneumatice și hidraulice”.Activitatea este desfășurată sub egida grupului european ATLAS, organizație care reunește unitățile de intervenție de elită ale polițiilor statelor membre ale Uniunii Europene, SIAS fiind membru al acestui grup din anul 2007.Scopul seminarului este acela de a armoniza metodele folosite de unitățile de intervenție din ATLAS în domeniul creării căilor de acces în incintele ce trebuie verificate - breaching methods - și de a contribui la schimbul de informații între participanții la această activitate.Activitatea organizată în România se bucură de prezența a 38 de participanți ce reprezintă 30 de unități speciale de intervenție.xxxATLAS ENTRY este denumirea sub care este cunoscut grupul de lucru ce se ocupă de aspectele tehnice ale muncii de intervenție și în cadrul căruia se organizează seminarii și simulări de situații tactice.ATLAS este grupul ce reunește unitățile speciale de intervenție din statele membre ale Uniunii Europene și are ca principal obiectiv contracararea acțiunilor teroriste, precum și a faptelor antisociale cu impact major asupra moralului cetățenilor.