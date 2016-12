Reţea internaţională de TRAFICANŢI de EMIGRANŢI, care acţiona în Constanţa, în atenţia DIICOT

Rețea internațională de TRAFICANȚI de EMIGRANȚI, care acționa în Constanța, în atenția DIICOT

Procurorii DIICOT au finalizat ancheta într-un caz de criminalitate internațională transfrontalieră, la care au lucrat în colaborare cu polițiștii din București și Constanța, cu polițiștii de frontieră, Serviciul Român de Informații și Interpol – prin atașatul cu Afaceri Interne al Ambasadei României în Marea Britanie. În urma anchetei, nouă inculpați au fost trimiși în judecată, dintre care opt în stare de arest preventiv, pentru trafic de emigranți.Gruparea de criminalitate internațională transfrontalieră specializată în traficul de migranți acționa pe relația Turcia – Bulgaria – România, cu extensie pe teritoriul Ungariei. Potrivit anchetatorilor, veriga românească a grupării infracționale a acționat pe teritoriile județelor Constanța, Galați, Buzău, Arad și Timiș.În concret, pe fondul situației catastrofale pe plan umanitar, provocată de războiul civil din Siria, mai multe persoane din această țară au pus bazele unei grupări infracționale cu conexiuni pe teritoriul Turciei și, în baza înțelegerilor dintre aceste persoane, loturi masive de migranți din Siria au fost trecute fraudulos peste frontiera de stat, ajungând în Turcia – Istanbul.Odată ajunse în această localitate, loturile au fost triate și preluate de veriga turcă a grupării infracționale, în care un rol activ l-a avut numitul Ozturk Salcuk, cetățean turc, cu domiciliul în Turcia, care a fost condamnat anterior pe teritoriul statului român pentru infracțiunea de trafic internațional de droguri de mare risc, la pedeapsa de 10 ani închisoare, după ispășirea căreia i s-a interzis să revină pe teritoriul României.Față de inculpatul Ozturk Salcuk există suspiciunea rezonabilă că a coordonat, însă, activitatea internațională de preluare, transport, călăuzire și îndrumare de migranți de pe teritoriul Turciei, asigurând legăturile cu alte persoane ce s-au implicat în activitatea infracțională, aflate pe teritoriile Bulgariei și României.Totodată, Ozturk Selcuk a asigurat și finanțarea membrilor grupării infracționale aflați în Bulgaria și România, transmițând periodic sume de bani prin interpuși, bani preluați de la rudele migranților aflați în Siria sau investiți de el personal, în condițiile în care urma să îi recupereze de la acestea.În baza convențiilor stabilite, loturile de migranți au fost triate și conduse în Piața Aksaray din Istanbul, unde au fost îmbarcate în camionete și trecute fraudulos în Bulgaria. De la frontiera bulgaro-turcă, migranții erau preluați de membrii grupării infracționale din Bulgaria și erau conduși și cazați la Dobrich. Ulterior, migranții erau conduși până în apropierea frontierei bulgaro-române, de unde erau preluați de inc. Menzat Senol, cetățean român, care îi călăuzea și îndruma, însoțindu-i pe cale terestră până în locuri de întâlnire din jud. Constanta, stabilite de comun acord cu inculpații Tavlak Kemal – cetățean turc cu domiciliul în România, Ismail Remzi – cetățean român și Iancu Stere – șofer al celor în cauză.Din municipiul Constanța, migranții erau preluați de Andrei Stan, persoană cu multiple condamnări pentru infracțiuni de proxenetism și infracțiuni de violență comise în Spania, existând suspiciunea rezonabilă că inculpatul este cel care coordona activitatea de transport al migranților din mun. Constanța până în Arad, în scopul trecerii frauduloase a acestora peste frontiera de stat româno-ungară, în zona de competență a STPF Vârșand.Întrucât o parte din loturile de migranti erau depistate de organele de poliție după introducerea lor pe teritoriul României, acestea erau înscrise, la cerere, în centrele pentru solicitanți de azil din municipiile Galați, București și Timișoara.În baza înțelegerilor telefonice fixate cu liderul grupării infracționale Ozturk Selcuk, inc. Andrei Stan prelua transfugi și de la aceste centre și îi transporta în mun. Arad, tot în scopul trecerii lor frauduloase peste frontiera de stat româno-ungară.În concret, migranții erau trecuți în mod clandestin peste frontiera de stat româno-ungară de către inc. Burtic Darius Călin, cu vehicule puse la dispoziție de inc. Purcariu Adrian George ori Andrei Stan.În felul acesta, au fost traficați 41de migranți, dintre care 33 sirieni, 4 turci de origine kurdă, 3 afgani și un marocan, în perioada ianuarie – martie 2014.Rețeaua infracțională cercetată în cauză a obținut beneficii importante, stabilindu-se că se percepeau de la plecarea din Siria sume cuprinse între 9.000 și 10.000 de euro pentru fiecare migrant, sumă din care cea mai mare parte era cedată verigii infracționale din România. Astfel, inculpații din jud. Constanța primeau, în medie, prin mandat de transfer din Turcia de la liderul grupării, Ozturk Selcuk, 3.000 euro pentru fiecare lot de câte 4-5 migranți, Purcariu Adrian George percepea 1.500 – 2.000 euro pentru fiecare migrant, iar aceeași sumă de bani era pretinsă și obținută și de inc. Andrei Stan.Pentru garantarea executării măsurii de siguranță a confiscării speciale, a fost instituită măsura sechestrului asigurătoriu pentru două autoturisme de lux și o autoutilitară, folosite la transportul unora dintre migranți, asupra unei sume de 6.000 euro și asupra mai multor materiale de construcție, cumpărate de unul dintre inculpați, respectiv Purcariu Adrian George, cu bani proveniți din activitatea infracțională.Suspecții au fost trimiși în judecată pentru constituirea unui grup infracțional, trafic de migranți, trafic de migranți în scopul obținerii de beneficii materială în formă continuată.