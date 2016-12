Reţea de falsificatori de carduri destructurată

Rețea de falsificatori de carduri destructurată

Ştire online publicată Marţi, 26 Ianuarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

24 de persoane sunt cercetate, 18 dintre acestea în stare de reținere, după ce duminică, în urma a 30 de percheziții în București, Bacău, Vrancea și Constanța, polițiștii de la crimă organizată au strâns probe care atestă implicarea acestora într-o rețea de falsificare de carduri, informează IGPR. Potrivit Inspectoratului General al Poliției Române, cele mai multe informații în acest caz au fost furnizate de către Direcția Generală de Informații și Protecție Internă, însă polițiștii de la Combaterea Crimei Organizate au lucrat, sub coordonarea procurorilor DIICOT, și cu ofițerii BKA Germania și FBI. În urma perchezițiilor făcute duminică au fost identificate opt „ateliere” unde se produceau echipamente de contrafacere a cărților de credit. Astfel, peste o sută de polițiști din cadrul structurii de combatere a criminalității orga-nizate din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, cu sprijinul trupelor speciale din cadrul Jandarmeriei, au fost mobilizați pentru cele 30 de percheziții efectuate în București și județele Bacău, Vrancea și Constanța. În cele opt „ateliere”, membrii grupării produceau echipamente de contrafacere a cărților de credit, iar în urma perchezițiilor, au fost ridicate, în vederea cercetării, mai multe sisteme informatice, medii optice de stocare a datelor, documente și carduri bancare, dispozitive hardware și suporturi blank folosite la contrafacerea de carduri bancare, echipamente artizanale destinate copierii datelor de pe banda magnetică a cardurilor bancare, mulaje ale unor „guri de bancomat”, carduri contrafăcute, camere video miniaturale și 50.000 euro. Gruparea acționa pe teritoriul Germaniei, Italiei, Suediei, Olandei, Belgiei și SUA, iar membrii acesteia instalau echipamente de „skimming” pe terminale de distribuție a numerarului (ATM-uri, dispozitive de acces în incinte etc.) în vederea colectării de informații de pe banda magnetică a instrumentelor de plată electronică utilizate la acestea (cărți de credit/debit), falsificarea de instrumente de plată electronică și punerea în circulație a acestora, retragere de numerar prin utilizarea frauduloasă de instrumente de plată falsificate în vederea obținerii de beneficii financiare ilicite. Urmare a probatoriului administrat în cauză, s-a început urmărirea penală față de 24 de persoane, 18 din București, trei din Bacău, una din Vrancea și două din Constanța, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de inițiere sau constituirea unui grup infracțional și fabricare și deținere de echipamente software și hardware în vederea falsificării de instrumente de plată electronică (cărți de credit). Cei în cauză au fost conduși la sediul DIICOT-Structura Centrală pentru cercetări, procurorii dispunând reținerea a 18 persoane, ce urmează a fi prezentate instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă. Potrivit unui comunicat al DIICOT - Structura Centrală, în fapt, se reține că, începând cu luna mai 2009, inculpații Nicolae Crețan, Daniel-Răzvan Ionescu, Marius George Diacu, Teodor Olteanu, Alexandru Mihai Negoescu, Liviu Dan Vasile, Nelu Paraschiv, Iulian-Costel Bardașu, Teofil-Ioan Bartic, Mirela-Gabriela Carp, Iulian Ștefănescu, Virgil Cornel Ioniță, Dorel Iordănescu, împreună cu inculpații Gabriel Trifu, Costel Prian, Constantin Vicol și Daniel Vasile, au constituit un grup infracțional organizat, la care au aderat și inculpații Iancu Tudorel și Săndulescu Ion. Grupul, având drept lider pe inculpatul Nicolae Crețan, zis „Nicu Balamuc”, era specializat în confecționarea artizanală, comercializarea și exploatarea dispozitivelor de fraudare a mijloacelor de plată electronice, în instalarea de echipamente de „skimming” pe terminale de distribuție a numerarului (ATM-uri, dispozitive de acces în incinte etc.) în vederea colectării de informații de pe banda magnetică a instrumentelor de plată electronică utilizate la acestea (cărți de credit/debit), falsificarea de instrumente de plată electronică și punerea în circulație a acestora.