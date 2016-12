Respectarea regulilor de circulaţie salvează vieţi

2

CAMERE DE FILMAT

PIETONII SUNT IN SIGURANTA NUMAI DACA TRAVERSEAZA STRADA PE TRECEREA DE PIETON..I CU SAU FARA SEMAFOR... HA HA HA ..DA ASA ESTE DAR ASTA IN TARILE CIVILAZATE NU IN ROMANIA!!! ACEST LUCRU O SA FUNCTIONEZE IN ROMANIA, NUMAI IN MOMENTUL IN CARE CAMERE DE FILMAT VOR FI MONTATE DEASUPRA SEMAFOARELOR SI A TRECERILOR DE PIETONI... VEDETI DOAR NUMAI CATE ACCIDENTE S-AU PETRECUT PE TRECEREA DE PIETONI NUMAI IN CONSTANTA SI IN MAMAIA IN 2011-2012 ... MULTI SOFERI HABAR NU AU DE SEMNIFICATIA TRECERILOR DE PIETONI.. DA, CAMERE DE FILMAT SI CUM I.TI CONDUCI MASINA IN TIMP CE PIETONII SUNT PE TRECERE.. AMENDA !!! DA AMENDA, AI STRANS 3 AMENZI NEPLATITE, CONFISCAREA CARNETULUI 3 LUNI, NICI ATUNCI NU PLATESTI ATUNCI CONFISCAREA MASINII..