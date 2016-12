Reprezentantul EURAD la CE afirmă că România nu are statistici legate de consumul de droguri

Marţi, 23 Septembrie 2008

Reprezentantul EURAD (Europe Against Drugs) la Consiliul Europei, Gigel Lazăr, a declarat ieri, la Tg. Mureș, că în România nu există o statistică privind consumul de droguri și a numărului de consumatori. „România este una dintre țările care nu deține o statistică referitoare la consumul de droguri. Pe site-ul Agenției Naționale Antidrog figurează constant faptul că, în țară, ar fi 40.000 de consumatori, de patru ani”, a spus Lazăr. Acesta a mai afirmat că, pe acest segment, al combaterii consumului de droguri, partea de bani alocată României se ridică la 7-9 milioane de euro pentru 4 ani. Inițial se vor face sondaje de opinie care vor constitui baza de plecare a viitoarelor acțiuni ale instituției. Primul mare eveniment este proiectul „Artă contra drog”, care va fi marcat la Tg Mureș în 7 octombrie, un spectacol al Teatrului Balșoi din Moscova, în cadrul Galei Baletului Rus și celebrul spectacol „Lord of the Dance”, în regia și coregrafia lui Michael Flatley. În cadrul spectacolului o personalitate a lumii culturale va transmite și un mesaj antidrog. Acțiunile se vor extinde după ce va fi cunoscută percepția populației în legătură cu fenomenul consumului de droguri. „Vrem să înființăm centre de tratament antidrog, dar nu putem cere unui guvern să le înființeze dacă nu știm dimensiunea fenomenului. În România nu există în momentul de față un centru de tratament, iar pacienții sunt tratați cu metadonă. Dacă cineva dorește să se trateze trebuie să o facă în străinătate”, a declarat Lazăr. Personal s-a declarat împotriva administrării metadonei pacienților care consumă droguri „deoarece este tot un drog”. Gigel Lazăr a mai acuzat și faptul că, în anumite spitale, chiar se fac afaceri cu droguri. „Este foarte trist să constați că în fața Spitalului 9, unde se fac tratamente antidrog, se fac afaceri cu droguri. Este la fel de trist să constați că în România nu există nici măcar un centru regional. Clădirile din bazele militare dezafec-tate ar putea foarte bine fi transformate în centre de tratament”, a mai spus Lazăr. Șeful Reprezentanței Permanente EURAD la Consiliul Europei s-a aflat, luni la Târgu Mureș pentru a participa la deschiderea oficială a Sucursalei CIADO - ANCCSR România, acțiune desfășurată în cadrul Proiectului Național Cultural „Arta contra drog” secțiunea „Drug Detection Kit”.