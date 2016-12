Renault şi-a lansat Talismanul la Constanţa

Renault și-a lansat Talismanul la Constanța

Comercializat în România din 19 februarie, noul Talisman a venit, week-end-ul trecut, la Constanța, cu cea mai avansată tehnologie a francezilor, fiind singurul model din clasa sa ce combină sistemul 4Control cu amortizoarele reglabile electronic. Talisman este disponibil cu trei niveluri de echipare: Life, Zen și Intens, prețul de pornire fiind de 21.800 euro, cu tot cu TVA.După ce a obținut cinci stele la testele EuroNCAP, noul Renault Talisman vine cu o propunere competitivă în clasa sa, oferind clienților săi o echipare generoasă încă din versiunea de bază. Francezii au reușit să combine agilitatea, siguranța, dinamismul și confortul într-un comportament rutier unic. Cu un design cu linii robuste, dar în același timp elegante, ce emană o personalitate aparte, noul model vine cu un interior spațios, confortabil pentru toți pasagerii și un portbagaj cu un volum impresionant, de 608 dm3. Pe lângă încălzirea în scaunele din față, acestea au funcția de masaj și ventilație. Agilitatea și stabilitatea pe traseu o asigură sistemul 4Control, cu amortizoarele reglabile electronic.„Vă așteptăm în fiecare zi la sediul reprezentanței Renault pentru drive-test, să testați și să vă minunați de această mașină”, este îndemnul lui Constantin Olteanu, director general Renault Constanța.Ca inovații high-tech, Renault are o tabletă multimedia de 7 inch, în format landscape sau de 8,7 inch în format portret. R-Link 2 controlează pe lângă funcțiile clasice de navigație, audio și climatizare și pe cele de asistență la condus. Secvențele de întâmpinare sunt configurabile, iar proprietarii vor putea alege cele mai utilizate funcții și personalizarea interfeței. De asemenea, Talisman este echipat cu un sistem de sonorizare Surround Bose, cu 12 boxe, conceput special pentru acest model. Tehnologia Centerpoint convertește sem-nalul surselor stereo în semnal multicanal pentru a oferi un sunet surround, în timp ce procesarea digitală a semnalului Bose integrează caracteristicile acustice pentru egalizarea perfectă.O investiție de 420 de milioane euro Când vine vorba de bani investiți în noul Talisman, Renault nu s-a zgârcit deloc.„Este modelul prin care Renault reintră în clasa berlinelor mari, cu un design impresionant, ce emană o personalitate puternică. Renault Talisman oferă confort prin spațiile generoase și prin funcții caracteristice modelelor din clase su-perioare. Renault a investit 420 de milioane euro în dezvoltarea acestui nou model, pentru a veni în fața dumneavoastră cu o berlină de clasă mare, care vă va surprin-de și vă va oferi o adevărată plăcere la condus”, a declarat Cristina Cristocea, director executiv Renault Constanța.Primul nivel de echipare, Life, oferă echipamente standard precum: faruri de zi cu tehnologie LED, cruise control, frână de parcare asistată, sistem de asistență la pornirea din rampă, senzori de ploaie și de lumină, tablou de bord digital TFT de 7 inch, oglinzi retrovizoare reglabile, clima-tizare automată bi-zonă cu senzor de toxicitate și, nu în ultimul rând, sistemul Stop&Start.Al doilea nivel de echipare, Zen, propune echipamente standard în plus față de prima versiune: Tehnologia Multi-Sense, scaun pentru șofer reglabil manual pe înălțime cu reglaj electric lombar și funcție de ma-saj, la fel și pentru pasagerul din dreapta. Pentru mai mult confort, mașina este echipată cu senzori de parcare față și spate, geamuri electrice cu impuls, volan și schimbător de viteze îmbrăcate în piele, Renault R-Link2, sistem multimedia conectat cu ecran tactil de 7 inch și jante de aliaj Bayadere, de 17 inch.Ultima versiune de echipare, Intens, vine cu faruri full Led Pure Vision, cu funcție cornering light și stopuri spate tip Led cu efect 3d, senzori de avertizare pentru unghiul mort, sistem de închidere și de-maraj „mâini libere” tip „Full Magic”, lumină de întâmpinare sub oglinzile exterioare. În plus, scaunele au funcția de memorare și reglaj electric lombar, pe lângă funcția de masaj și ventilație. De asemenea, această versiune are sistemul multimedia conectat la un ecran tactil de 8,7 inch, ambianță cu lumini interioare și jante de aliaj Duetto de 18 inch.Ca motorizări, Renault Talisman propune cinci motorizări pe motorină, pentru toate cele trei niveluri de echipare și o motorizare pe benzină pentru nivelulde echipare Intens. Energy 1.5 dCi 110, asociat cu o cutie de viteze manuală în 6 trepte, costă 21.800 euro. Varianta Zen Energy dCi 160 EDC vă va costa 27.550 euro cu tot cu TVA, iar pentru nivelul de echipare Intens, cu o motorizare Energy dCi 160 EDC, veți plăti 31.400 euro cu tot cu TVA.Ultimul nivel de echipare, Intens, este singurul disponibil pentru varianta de motorizare pe benzină, Energy TCe 200 EDC, iar doritorii vor trebui să scoată din buzunar 29.900 euro cu tot cu TVA.