Renault, planuri consistente legate de motorsport

Ştire online publicată Joi, 04 Februarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

CEO și Director General al Grupului Renault, Carlos Ghosn, a dezvăluit planurile Renault legate de motorsport în cadrul unui eveniment la Technocentre Renault din Guyancourt, lângă Paris, Franța.Renault Sport va fi gestionat de două entități distincte: Renault Sport Racing și Renault Sport Cars.Această nouă structură Renault va urmări două direcții principale. În primul rând, își propune să promoveze marca Renault Sport către un public mai larg, cu ajutorul Renault Sport Formula One Team și cu ajutorul interesului global pentru F1. În al doilea rând, se va folosi formula E și restul activităților spor-tive, susținute de imaginea Clio Cup, pentru a spori notorietate mărcii și recunoașterea numeroaselor atuuri ale altor modelele din gama Renault, cum ar fi vehiculele electrice.Renault Sport Racing și Renault Sport Cars vor lucra împreună pentru a maximiza sinergiile tehnice și comerciale. Prima demonstrație a strânsei legături dintre cele două entități va fi dezvăluită la Marele Premiu de la Monaco.„Suntem convinși ca motorsportul este un domeniu care încă atrage interesul atât a pasionaților cât și a șoferilor obișnuiți. Astăzi lansăm un amplu program. Formula 1 este o componentă importantă a efortului nostru pentru a stimula gradul de notorietate a gamei Renault, în special în zonele unde Renault face primii pași. Acest angajament are, de asemenea, ca obiectiv să promoveze transferul de tehnologie de pe pista de competiție pe stradă”, spune Carlos Ghosn, președintele Grupului Renault.Anunțul echipei Renault Sport Formula 1În centrul activităților sportive, se impune crearea Renault Sport Formula One Team. Noul model concurent F1 se va baza pe șasiul Renault R.S.16 dezvoltat și fabricat în Enstone, în timp ce grupul propulsor R.E.16 Renault va continua să fie dezvoltat în Viry-Chatillon.Cu acest anunț, motorsportul redevine parte integrantă a identității de marca Renault și a ADN-ul său.