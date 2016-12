Renault oferă peste 5000 de posturi, inclusiv pentru studenţi şi masteranzi

Renault oferă peste 5000 de posturi, inclusiv pentru studenți și masteranzi

De nouă ani, Grupul Renault, unul dintre angajatorii de referință din România, este prezent la târgul de carieră, Angajatori de Top. La ediția de primăvară din acest an, din București, 25-26 martie, Grupul vine cu o ofertă generoasă de posturi pentru specialiști cu experiență de minimum doi ani în activitatea de inginerie, supply chain și post-vânzare. În plus, compania are deschise oportunități în domeniul fabricației și al activitaților suport, financiar și achiziții.Peste 300 de posturi în R&DGrupul caută pentru activitatea de R&D ingineri, absolvenți ai facultăților tehnice, în domeniul automobilelor (Automotive), cu următorul profil: competențe proiectare CATIA, calcul, simulare numerică. Este necesară o experiență de minim 2 ani în domeniul auto sau conex, experiență de management de proiect și cunoștințe despre tehnica automobilului. Doritorii trebuie să facă dovada unui simț practic dezvoltat și să fie interesați de activitatea de dezvoltare vehicule. Alte 200 de posturi sunt disponibile în echipele de supply chain, post-vânzare și studii de piață. Candidații trebuie să întrunească următoarele cerințe: studii superioare tehnice sau studii economice; experiență de minim 2 ani în domeniul supply chain, post-vânzare sau studii de piață și cunoștințe în domeniul digital și customer service.Pentru activitatea de fabricație vehicule, pentru platforma industrială de la Mioveni, compania caută automatiști și analiști calitate. Cei interesați trebuie să fie absolvenți de studii tehnice, în domeniul automatică, să fie deschiși să lucreze în mediul industrial și să aibă experiență în procesele de automatizare și în materie de calitate. În oferta Grupului la Angajatori de Top există și posturi în echipele activităților financiar și achiziții. Pentru acestea, sunt necesare preponderent studii tehnice, studii economice, competențe de calcul, analiză și sinteză, dar și aptitudini de negociere.Candidații pentru cele peste 500 de posturi (bazate în București, Titu sau Mioveni) trebuie să cunoască minim o limbă de circulație internațională (engleză, franceză, germană), să aibă cunoștințe avansate de MS Office, să dea dovadă de capacitate de lucru în echipă și deschidere către mediul internațional (multicultural) și capacitate de comunicare. Pasionații de automobile care răspund invitației de a cunoaște Grupul vor putea susține un prim interviu în standul companiei, în cele două zile ale târgului.„Drive your Future” 2016 continuăStudenții (anul III, IV) și masteranzii care își doresc să facă practică în Grupul Renault România, pot accesa programul „Drive your Future” în perioada târgului. Stagiarii vor descoperi principalele activități ale Grupului care se desfășoară: pe platforma industrială de la Mioveni pentru activitățile de fabricație și logistică; la centrul de R&D, la București (proiectare, calcul, simulare numerică) și Centrul Tehnic Titu (testare vehicule și componente mecanice), iar la București pentru activitățile comercial, supply chain, post-vânzare, studii de piață și cele suport (IT, financiar și HR).